Imágenes | Nació Fernando, el hijo de Luis Díaz y Geraldine Ponce; se creció la familia del guajiro

La familia de Luis Díaz se creció; este lunes 11 de mayo, a un mes del Mundial de Norteamérica, llegó Fernando, el tercer hijo del guajiro con su esposa Geraldine Ponce.
Hay que recordar que el colombiano ya tiene dos hijas que nacieron en Porto y Londres, respectivamente, y ahora se complementa con Fernando, que nació en Alemania.
Geral y Lucho empezaron su relación desde que el jugador estaba en Junior de Barranquilla, y ya completan 10 años juntos, y ya tenían a Roma y Charlott, sus dos pequeñas hijas, que también estaban bastante emocionadas con la llegada de Fernando.
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