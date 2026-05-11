Imágenes | Nació Fernando, el hijo de Luis Díaz y Geraldine Ponce; se creció la familia del guajiro

La familia de Luis Díaz se creció; este lunes 11 de mayo, a un mes del Mundial de Norteamérica, llegó Fernando, el tercer hijo del guajiro con su esposa Geraldine Ponce. Hay que recordar que el colombiano ya tiene dos hijas que nacieron en Porto y Londres, respectivamente, y ahora se complementa con Fernando, que nació en Alemania. Geral y Lucho empezaron su relación desde que el jugador estaba en Junior de Barranquilla, y ya completan 10 años juntos, y ya tenían a Roma y Charlott, sus dos pequeñas hijas, que también estaban bastante emocionadas con la llegada de Fernando. Conozca: Calidad, creatividad y dinamismo: exdirector deportivo del Bayern elogió a Luis Díaz y Olise, fórmula de “clase mundial”

El nacimiento del tercer hijo de Luis Díaz se da a un mes del Mundial de Norteamérica en el que el guajiro debutará con Colombia y es una de las esperanzas para que el país tenga una buena competencia y mucha figuración en la primera Copa Mundo con 48 selecciones. La llegada de Fernando es otro motivo de alegría para el colombiano que, tras la eliminación de la final de Champions League, a manos del PSG y en la que se le vio bastante triste, ahora tiene una razón más para celebrar y buscar dar lo mejor en el Mundial. Díaz, seguramente, es uno de los jugadores que serán llamados por el técnico Néstor Lorenzo para la concentración de Colombia que arrancará el próximo domingo, 17 de mayo.

Su boda se celebró en la parroquia La Inmaculada Concepción y la fiesta fue en el Country Club de Barranquilla el 14 de junio de 2025, tras llevar ocho años de convivencia y tener a sus dos primeras hijas. Ahora, a su hogar llega Fernando, quien seguramente viajará con su mamá y demás familiares a Estados Unidos para acompañar a Lucho y la Selección Colombia en el Mundial de Norteamérica. Hay que recordar que Colombia debuta en el Mundial el 17 de junio ante Uzbekistán, a las 9:00 de la noche, hora de Colombia. Luego se medirá a República del Congo el 23 de junio a la misma hora y cerrará contra Portugal el 27 de junio a las 6:30 de la noche. Continúe leyendo: ‘Los Luchos’ son los dos fichajes más rendidores de la temporada en Europa: esta ha sido su eficiencia

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