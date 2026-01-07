La agonía diaria de los pacientes de Nueva EPS para reclamar medicinas

Sandra Zapata, familiar de una de las usuarias de Nueva EPS, llegó ayer con la esperanza de reclamar una fórmula que carga desde noviembre para su tía de 77 años, quien necesita pañales y medicamentos psiquiátricos. Sin embargo, una vez más se fue con las manos vacías. “Hago sino cargar fórmulas vencidas y vea, tengo esta que se me vence el 13 de enero. Pero como no hay medicamentos, demás que también se me vence porque la respuesta es que no hay nada”, relató frustrada.

Esta es una de las tantas historias que resumen los meses de dificultades que han tenido que padecer los pacientes de la intervenida EPS y que se han agravado tras el anuncio hecho por la entidad el 30 de diciembre, cuando informó cambios en su dispensación luego de que Colsubsidio dejara de prestar dicho servicio. Según la entidad, tras la salida unilateral de Colsubsidio, activó “de inmediato” un plan de contingencia para garantizar la entrega de medicamentos a 1,6 millones de pacientes mediante nuevas empresas dispensadoras. Lea también: Insólito operativo de los bomberos en Medellín: quitaron un panal de abejas que apareció dentro de un taxi También aseguró que se estaba realizando una habilitación gradual de puntos de entrega para atender a los más de 335.000 afiliados en Antioquia, incluidos más de 210.000 en Medellín. Para el departamento se anunció que los gestores Medic y Tododrogas serían los encargados de suministrar los medicamentos. No obstante, la realidad en los puntos de dispensación dista mucho de las versiones oficiales. Un recorrido por varios establecimientos evidenció desabastecimiento, desinformación y una profunda desesperanza entre los usuarios. En la única sede de Medic habilitada en Medellín, ubicada en la carrera 47 con calle 57A, cerca al Parque de Bolívar, no se observaron filas largas, sin embargo, la explicación surgió rápidamente: la gente ya sabe que no hay medicamentos y por lo mismo considera inútil acudir.

Ante la falta de entrega, las familias se ven obligadas a asumir costos elevados. “Como no hay nada, es a nosotros los familiares los que nos toca comprar particularmente la medicina. Aunque la tía debe tomar la quetiapina de 300 miligramos, nos está tocando comprarle la de 100 miligramos, porque es lo único que medio podemos pagar. Además, en pañales nos toca pagar casi $400.000 mensuales. Y la risperidona no se la podemos dar porque una sola inyección vale casi $1 millón”, explicó Sandra. –¿Qué venía a reclamar? –No, pues unas pastillas de Losartan, Metformina, Atorbastatina... –¿Y no le entregaron nada? –No, que no hay nada... –¿No hay ni Losartan cómo es de barato? Dios mío...¡Qué tristeza! Ese fue el diálogo entre dos usuarios de la Nueva EPS que en la mañana de este miércoles 7 de enero discutían sobre la precaria situación que vienen padeciendo hace meses y que se ha agravado aún más luego del anuncio lanzado el pasado 30 de diciembre por la entidad intervenida por el gobierno nacional. Don Dalmiro Gómez, otro usuario, coincidió en que la aparente calma del lugar solo ocurre cuando no hay medicamentos. “Hoy vinieron en un día ‘tranquilo’, cuando se riega el rumor de que hay drogas para entregar, las filas son de cuadras”, señaló. La tensión que se vive en la zona también afecta a los residentes cercanos, quienes denuncian peleas frecuentes, reventa de turnos y un desorden generalizado en el que se termina premiando a algunos “mandaderos” particulares que salen con las órdenes completas. Un vecino afirmó: “Para mí, el problema es esta gente de Medic, porque les hemos pedido que se compadezcan de los pacientes, que les den turnos virtuales, que hagan entregas a domicilio. Pero ellos dicen que no está dentro de su contrato”.

Este diario intentó contactar con los encargados de Medics, pero desistieron de pronunciarse. ¿Un “cambiazo”? La segunda empresa encargada, Tododrogas, tampoco ofrece soluciones claras. Varios pacientes han tenido que caminar a múltiples sedes sin éxito, solo para descubrir que parte de la cadena cambió de razón social y ahora opera como Farma Ya. Y aunque estas farmacias aparecen en redes como autorizadas, hoy no atienden afiliados de Nueva EPS. Una empleada explicó: “Ya no pertenecemos a Todo Drogas, pero parece que a la gente no le han avisado del cambio porque acá llegan muchas personas incluso de ‘muy lejos’ a preguntar si acá reclaman droga. Pero no podemos hacer nada porque no hay convenio”. Este diario pudo constatar con los mismos empleados que apenas en Medellín hay dos sedes de Todo Drogas. Sin embargo, en una de ellas solo se hace entrega de medicina para los hospitales. Mientras que en la otra, ubicada en el pasaje La Bastilla, se especificó que actualmente no se le entrega medicación a pacientes de Nueva EPS por falta de convenio. La misma respuesta de la falta de convenio la dan los dependientes de Audifarma o Cafam a los pacientes de Nueva EPS que cada día llegan allí y a los que se les borra la esperanza al conocer la fatídica respuesta. Ante este panorama, muchos terminan acudiendo a la sede administrativa de la EPS en la Avenida Oriental, descrita por los propios afectados como un lugar donde toda esperanza se pierde. Allí, incluso los trabajadores reconocen las limitaciones. Uno de ellos dijo a una usuaria: “Venga dentro de 20 días a ver si le dan algo porque a hoy, no hay convenio con nadie”.

Un hombre que esperaba afuera, visiblemente agotado, resumió el sentir general: “Esto desde hace tres meses viene muy mal. Hay que esperar mínimo tres horas así sea para saber que se perdió la venida. Y encima le dicen a uno que porqué no va a Todo Drogas, como si uno no supiera que ese ‘cambiazo’ a Farma Ya es una trampa... Es que parece que repartieran más drogas en Savia Salud. ¡Y espere después del puente!”, dijo. Este diario consultó con la Nueva EPS para conocer su postura ante la situación. “Mientras se culmina este proceso de transición, invitamos a los afiliados con fórmulas direccionadas a Colsubsidio para que consulten el enlace www.nuevaeps.com.co/paso_a_paso_colsubsidio en el cual podrán ser registradas las solicitudes de manera remota y sin desplazamiento a las oficinas”, respondió.