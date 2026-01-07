La agonía diaria de los pacientes de Nueva EPS para reclamar medicinas

Sandra Zapata, familiar de una de las usuarias de Nueva EPS, llegó ayer con la esperanza de reclamar una fórmula que carga desde noviembre para su tía de 77 años, quien necesita pañales y medicamentos psiquiátricos. Sin embargo, una vez más se fue con las manos vacías. “Hago sino cargar fórmulas vencidas y vea, tengo esta que se me vence el 13 de enero. Pero como no hay medicamentos, demás que también se me vence porque la respuesta es que no hay nada”, relató frustrada.
Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4