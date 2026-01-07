x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Insólito operativo de los bomberos en Medellín: quitaron un panal de abejas que apareció dentro de un taxi

El hecho no dejó, por fortuna, ninguna persona lesionada. Ocurrió en Barrio Triste. Las abejas fueron retiradas de manera segura.

  • El equipo de control de abejas procediendo a retirar el panal que estaba dentro del taxi. FOTO Cortesía Denuncias Antioquia.
    El equipo de control de abejas procediendo a retirar el panal que estaba dentro del taxi. FOTO Cortesía Denuncias Antioquia.
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

Para algunos pudo resultar gracioso, para otros, temerario, y es que es muy común que un panal de abejas esté ubicado en un árbol, en un poste de energía o en el peor de los casos hasta en una casa, pero que algo así sea hallado al interior de un taxi resulta tan curioso como alarmante.

Lea más: I Festival Fontosíntesis, puro punk planetario

Eso fue lo que sucedió en la zona céntrica de Medellín, más específicamente en Barrio Triste, donde los vecinos se percataron de que en el vehículo de transporte público, justo arriba de una de las ventanillas de los asientos traseros, había un sinnúmero de abejas agrupadas, como si se tratase de su mismísimo hogar.

De inmediato la comunidad alertó a los Bomberos, quienes llegaron al lugar y se percataron de la escena. Después de analizar la situación, se contactó al equipo encargado del control de abejas, quienes llegaron minutos más tarde y retiraron el panal de manera segura, evitando daños a los insectos y también a las personas que estaban en el lugar.

De lo que no se tiene certeza aún es si el conductor del taxi estaba dentro del vehículo y se percató una vez las abejas ya estaban instaladas allí, o si lo dejó aparcado por un momento y al llegar, se topó con la sorprendente escena. Lo que sí es seguro, como diría Juan Luis Guerra, es que las abejas siguieron su amarillo radiante hasta encontrar el panal, pero tal parece que por poco lo dulce de la miel termina amargando el momento de muchos.

¿Qué hacer si encuentro un panel de abejas en mi casa?

Las recomendaciones, aunque simples, son importantes tenerlas en cuenta si por alguna circunstancia insectos como las abejas forman un panal al interior de una casa.

Lo primero es conservar la distancia y no arrojar agua ni ningún objeto que pueda irritarlas, tampoco hacer ruido o generar fuertes vibraciones que las alteren. Así se mantendrán en calma, sin dispersarse, y se evitan posibles picaduras.

Paso seguido, comuníquese de inmediato con la línea única de emergencias 123, allí se toma su solicitud y se envía a un equipo especializado en control de abejas.

Otra de las recomendaciones es que, si uno de estos insectos se posa sobre usted, debe permanecer tranquilo y no tratar de golpearlo, pues esto desencadenaría un ataque masivo de las demás al notar una reacción agresiva y una amenaza al entorno que habitan en ese momento.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida