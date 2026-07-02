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Parque Primavera Norte tiene 30 % de avance: ya comenzó la construcción de la cancha sintética Villa Niza

inició la renovación de la cancha Villa Niza, uno de los nuevos frentes de obra del proyecto Parque Primavera Norte. El escenario deportivo será transformado con césped sintético, nuevos equipamientos y un sistema de drenaje sostenible considerado uno de los más grandes de Latinoamérica.

  • Esta es la proyección de cómo quedará la cancha Villa Niza una vez finalicen las obras. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín.
    Esta es la proyección de cómo quedará la cancha Villa Niza una vez finalicen las obras. Foto: cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
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hace 1 hora
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La construcción del Parque Primavera Norte, una de las principales apuestas urbanísticas de la Administración Distrital para reducir el déficit de espacio público en el norte de Medellín, sumó un nuevo hito con el inicio de las obras de renovación de la histórica cancha Villa Niza.

El escenario deportivo, ubicado junto a la estación Acevedo del Metro, dejará atrás la tradicional superficie de arenilla para convertirse en una cancha de fútbol con césped sintético y mejores condiciones técnicas. Además, contará con graderías, camerinos, oficinas administrativas, baños, gimnasio al aire libre y un circuito deportivo.

Actualmente, las obras avanzan con actividades de replanteamiento topográfico y excavaciones, mientras el proyecto general de Primavera Norte supera el 30 % de ejecución.

Entérese: En imágenes: Así será el parque Primavera Norte en el antiguo “botadero”

Uno de los aspectos más llamativos de esta intervención no estará a la vista. Bajo la nueva cancha se construye un Sistema Urbano de Drenaje Sostenible (SUDS) que permitirá captar y manejar las aguas lluvias para reducir inundaciones y mejorar el comportamiento ambiental del sector.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdés, aseguró que se trata de uno de los sistemas de drenaje sostenible más grandes que se construyen actualmente en Colombia y Latinoamérica, con el que se busca convertir el proyecto en un referente de infraestructura resiliente al cambio climático.

“Va a ser una cancha que inclusive nos va a ayudar mucho con temas ambientales en el manejo de SUDS” explicó el subdirector de Escenarios del Inder, Carlos Monsalve.

La renovación de Villa Niza hace parte del Parque Primavera Norte, una intervención que transformará cerca de 70.000 metros cuadrados en inmediaciones de la estación Acevedo y beneficiará principalmente a los habitantes de las comunas Santa Cruz y Aranjuez, dos de las zonas con menor disponibilidad de espacio público por habitante en Medellín.

Cuando finalice la obra, prevista para 2027, el Parque Primavera Norte permitirá incrementar significativamente la oferta de espacio público en el nororiente de Medellín. Solo en la comuna Santa Cruz el indicador pasará de 1,7 a 4,2 metros cuadrados por habitante, mientras que en Aranjuez aumentará de 1,9 a 3,6 metros cuadrados, buscando saldar una deuda histórica con este sector de la ciudad

El proyecto contempla, además de la cancha, un jardín infantil Buen Comienzo con capacidad para 300 niños, un ReCreo Cultural, zonas verdes, senderos peatonales, módulos comerciales y obras de estabilización sobre la margen oriental del río Medellín.

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Según la Administración Distrital, la inversión supera los $216.000 millones y la ejecución ya ha generado cerca de 700 empleos, de los cuales más de 190 corresponden a habitantes del área de influencia, además de la vinculación de más de 70 mujeres.

“Con esto le estamos apostando a obras sostenibles, a obras de impacto y que generan bienestar. Medellín, cada día mejor” concluye Valdés.

Lea más: Despegaron las obras en Primavera Norte: proyecto avanza para quedar listo en 2027

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