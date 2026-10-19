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Conductor y pasajeros de un bus evitaron el rapto de un bebé en situación de calle en Medellín

Un hombre aprovechó el estado de vulnerabilidad de una madre en situación de calle y se llevó a su hijo de un año. Abordó un bus hacia San Javier, pero los pasajeros y el conductor alertaron a las autoridades.

  • Adelante, imagen del bebé. Atrás, el hombre capturado por la policía. Fotos: capturas de video.
    Adelante, imagen del bebé. Atrás, el hombre capturado por la policía. Fotos: capturas de video.
El Colombiano
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Publicado hace 55 minutos Actualizado hace 41 minutos
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Un bebé de un año fue rescatado el pasado domingo 18 de octubre en Medellín gracias a la reacción de los pasajeros y el conductor de un bus de la ruta hacia la comuna San Javier.

Según la denuncia, el menor había sido raptado de un cambuche en el sector de La Minorista, donde se encontraba con su madre y su hermana en situación de calle. Un hombre aprovechó la vulnerabilidad de la madre y se llevó al bebé, para después huir abordando un bus hacia San Javier.

Sin embargo, a bordo, algo no cuadraba. Las circunstancias en que el hombre cargaba al bebé resultaron sospechosas para quienes lo rodeaban. Los pasajeros y el conductor, al ver esta situación, le quitaron el niño al hombre y lo llevaron hasta el CAI de San Michel, donde alertaron a las autoridades.

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“Yo voy pal CAI a llevar a un señor, un loco, que se montó con un bebé. Dice que el bebé ya no es de él, que es un problema”, dijo el conductor en un video grabado camino al CAI, en donde el hombre fue capturado en flagrancia.

Después de casi tres horas, la comunidad y un conductor de San Javier dieron aviso de que había una persona en situación de calle, o con características, que tenía un niño de brazos, que no era normal, y gracias a ese conductor, a la comunidad, a nuestro trabajo y la Policía, se logró la captura de este hombre en flagrancia con este niño de brazos”, relató Jonathan Forero, director de la Fundación No Más Drogas, que acompañó el procedimiento.

La Policía de Infancia y Adolescencia intervino para formalizar la captura y garantizar la protección del menor. El bebé fue trasladado a un hospital para revisión médica.

Su hermana, también menor de edad, quedó en un hogar de paso. Ambos están bajo la protección de una comisaría de familia, mientras las entidades competentes adelantan el proceso de restablecimiento de derechos.

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La madre y sus hijos serían oriundos del departamento del Magdalena y se encontraban en situación de calle en Medellín.

“Se logró el rescate del niño y se puso también a disposición de las autoridades competentes y de comisarías para evitar que este niño hubiese sido raptado, o de pronto vendido o abusado”, añadió Forero. Las posibles motivaciones del hombre deberán establecerse durante la investigación; por ahora solo se sabe que fue capturado con el bebé en brazos.

Las circunstancias exactas de la presunta sustracción, así como la calificación jurídica de los hechos, quedan en manos de la Fiscalía y los jueces competentes.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cómo lograron los pasajeros detectar que el bebé no era hijo del capturado?
Los usuarios del autobús notaron actitudes erráticas, inconsistencias en el manejo del menor de edad y respuestas contradictorias del sujeto al ser cuestionado, lo que los llevó a proteger al bebé de inmediato y pedir al conductor dirigirse al CAI de San Michel.
¿Qué pasó con la madre y la hermana del bebé rescatado?
Las autoridades de infancia y familia intervinieron para ofrecer atención integral a la familia, originaria del Magdalena. Tanto el bebé de un año como su hermana quedaron bajo protección de la Comisaría de Familia mediante un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD).
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