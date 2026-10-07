Cuatrillizos que serían idénticos, un caso único en Colombia, esperan su nacimiento en una clínica de Medellín

María Tapia y Jonatan Zapa dejaron Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, y hoy esperan en Medellín. En la ciudad, en la Clínica del Prado, un equipo médico sigue de cerca su embarazo de alto riesgo.

Esperan cuatro niños, Mariano, Maximiliano, Emiliano y Tiago, que tienen 30 semanas de gestación -casi 7 meses- y que, de acuerdo con lo que han contado, serían monocigóticos, es decir, gemelos idénticos.

La noticia la recibieron en un hospital de Caucasia, en el Bajo Cauca, que trabaja en coordinación con la Clínica del Prado como “hospital padrino”.

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Todo comenzó en un control médico, cuando la doctora iba contando. “La doctora quedó impresionada y nosotros, pues, sin palabras, porque cuando ocurrió un hecho muy particular, se empezó a contar uno, dos, tres y cuatro. Entonces, quedamos allí muy en silencio y procesando la información...”, recuerda Zapa.

Pero lo excepcional del caso está en que precisamente son todos gemelos, y vienen del mismo cigoto: “Ellos están en la misma placenta, pero con diferentes bolsas. Todos son varones, y ahí es donde está lo excepcional”

Por su lado, María, la madre de 38 años, está en buen estado de salud. Según sus testimonios, el tamaño de su abdomen le dificulta caminar y casi no ha tenido antojos. Con los días contados, dice que ya tiene “ganas de conocerlos”.