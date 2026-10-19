Centro Democrático reaccionó a denuncia del ‘Pacto de Valledupar’: “El Estado no puede ser usado como arma de persecución”

El Centro Democrático reaccionó a las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este aseguró que delegados del presidente Gustavo Petro les pidieron a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con fines electorales.
“Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso al referirse a las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre los objetivos de esa reunión.
Ante eso, la colectividad uribista calificó las denuncias como “muy graves” y se fue contra el gobierno de Gustavo Petro.
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