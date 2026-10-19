Centro Democrático reaccionó a denuncia del ‘Pacto de Valledupar’: “El Estado no puede ser usado como arma de persecución”

El Centro Democrático reaccionó a las declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. Este aseguró que delegados del presidente Gustavo Petro les pidieron a exjefes paramilitares acusar falsamente a Abelardo de la Espriella, Álvaro Uribe Vélez y Germán Vargas Lleras con fines electorales. “Delegados del Gobierno de Petro nos pidieron a los excomandantes de las autodefensas acusar a tres hombres para ganar una elección: a Uribe, a De la Espriella y a Vargas Lleras. Ninguno de nosotros aceptó”, afirmó Mancuso al referirse a las denuncias de la exdirectora del DAPRE, Angie Rodríguez, sobre los objetivos de esa reunión. Ante eso, la colectividad uribista calificó las denuncias como “muy graves” y se fue contra el gobierno de Gustavo Petro. Le puede interesar: Esto se exigieron Uribe y De la Espriella para “calmar las aguas” entre el uribismo y el Gobierno

Exigencias de investigación al Gobierno Petro y llamado a la celeridad

“Muy graves las denuncias sobre la reunión de Valledupar entre funcionarios del Gobierno Petro y excomandantes paramilitares. El abogado Juan Carlos Villamizar, testigo del encuentro, confirmó en Caracol Radio que desde Presidencia de Gustavo Petro se buscó instrumentalizar a los exjefes paramilitares contra Álvaro Uribe, Abelardo de la Espriella y Germán Vargas Lleras (Q.E.P.D)”, comunicó el partido en sus redes sociales. A renglón seguido, hizo un llamado para esclarecer los hechos. “Estos hechos deben ser investigados con rigor y celeridad. El Estado no puede ser usado como arma de persecución”. El senador Hernán Cadavid, vocero del Centro Democrático, aseguró que “el país merece explicaciones” y cuestionó si el tema “buscaba adelantarse” en época de elecciones. “Senador Iván Cepeda, las declaraciones de Mancuso sobre el llamado Pacto de Valledupar exigen respuestas. Se buscaba coordinar testimonios contra Uribe, Vargas Lleras y Abelardo de la Espriella en plena campaña presidencial. Si esto se hizo en época electoral, tendría un solo beneficiario. El país merece explicaciones”, escribió Cadavid en su cuenta de X.

Detalles del llamado Pacto de Valledupar revelados por Salvatore Mancuso

Cabe recordar que la existencia del llamado ‘Pacto de Valledupar’ fue revelada por el periodista Melquisedec Torres en su columna del sábado en EL COLOMBIANO, en la que detalló cómo fue la reunión entre delegados del Gobierno y exparamilitares, quiénes participaron y cuáles fueron los temas que se discutieron. En un video publicado en sus redes sociales explicó que el encuentro había sido acordado directamente con el entonces presidente Petro un año antes, durante una reunión en Montería. El propósito, dijo, era hacer un balance del proceso de desmovilización de las AUC, dos décadas después, y avanzar en el cierre del proceso de Ralito. “Ese encuentro lo había acordado yo mismo con el presidente Petro un año antes en Montería, para una sola cosa, cerrar el proceso de Ralito. 20 años después de la desmovilización, hacer un balance de fondo sobre la verdad que ya contamos, la reparación, los bienes entregados y la reintegración”, señaló. Mancuso aseguró que también estaba previsto abordar la situación jurídica de los excombatientes que continúan privados de la libertad, incluidos aquellos que, según él, ya cumplieron la pena máxima prevista y siguen sin tener claridad sobre su situación judicial. Además, mencionó a las víctimas que aún esperan reparación. Sin embargo, según el exgestor de paz, las condiciones cambiaron cuando llegaron a Valledupar. Mancuso señaló a Angie Rodríguez, entonces directora del DAPRE, y al asesor presidencial Víctor de Currea-Lugo de plantearles un objetivo distinto al que, según él, habían acordado inicialmente. Bloque de preguntas frecuentes