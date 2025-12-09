x

Conocer el patrimonio: iniciaron los recorridos nocturnos por la Avenida La Playa en el centro de Medellín

Serán el 12 y el 16 de diciembre y no tendrán ningún costo. Conozca más detalles.

    Visitantes al primer recorrido nocturno en la avenida La Playa guiado por Candelario, quien cuenta las historias del Centro y la Navidad. FOTO Cortesía Alcaldía de Medellín.
El Colombiano
09 de diciembre de 2025
Bajo el lema “El Centro nos une en Navidad, empezaron los recorridos guiados nocturnos por el paseo La Playa, con el fin de que la ciudadanía conozca más acerca del patrimonio histórico de lugares emblemáticos ubicados en la zona céntrica de Medellín.

Lea más: El buñuelo es el rey de los diciembres: ¿Cuántos se venden durante Navidad? La cifra lo sorprenderá

El Teatro Pablo Tobón Uribe, con sus 60 años de historia, la Plaza Botero, con las 23 esculturas originales expuestas al aire libre del maestro ya fallecido, el Palacio de Bellas Artes y de la Cultura, el Edificio Coltejer, y el Museo de Antioquia, son algunos de los lugares que se visitaron en el primer recorrido de la mano de Candelario, un personaje con vestimenta de soldado de plomo quien es el encargado de narrar las historias y ahondar en los detalles del Centro y la Navidad.

“La participación que tuvimos el 4 de diciembre confirma el interés de la ciudadanía en reencontrarse con su patrimonio. Por eso los invitamos a hacer parte de esta experiencia en las próximas fechas: 12 y 16 de diciembre, para caminar juntos, encender esa luz simbólica por el Centro y seguir aportando a su transformación, su cuidado y a su apropiación colectiva”, dijo Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos.

Por su parte, Amparo Henao, una de las visitantes, señaló que “Volver al Centro es volver a lo que siempre ha sido parte de nuestra historia, es quitar el miedo de que el Centro es inseguridad. Se ha creado la cultura de poder estar aquí, convivir, disfrutar y mostrar una parte linda de la ciudad”.

Entérese: Espíritu navideño: silleteros de Santa Elena adornan el Pueblito Paisa con un pesebre de flores

Como medida complementaria a esta actividad liderada por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, desde el Puesto de Mando Unificado establecido en la avenida La Playa se realizan actividades de aseo y ornato para mejorar las condiciones del espacio público y garantizar una mejor experiencia durante los recorridos nocturnos, además de procesos de atención a habitantes de calle.

Si usted está interesado en participar, la convocatoria inicia a partir de las 6:30 p.m. en inmediaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe. El recorrido dura aproximadamente dos horas, no se requiere inscripción previa y es gratuito para toda la ciudadanía.

Más proyectos en la Av. La Playa

”La Serpiente” es el nuevo proyecto al que le apuesta el Distrito para convertir esta avenida en el centro comercial a cielo abierto más grande de Colombia.

Instituciones como Bellas Artes, Comfama, Corpocentro y el Metro son algunas de las partícipes en lo que sería una de las más grandes renovaciones en la ciudad, resignificando el patrimonio histórico y cultural de la zona céntrica de la capital antioqueña.

La fase 1 comprende el tramo desde el Museo Casa de la Memoria hasta la Plazuela Zea, no obstante, el proyecto se estructura en cuatro dimensiones estratégicas: La serpiente participativa, para fomentar el diálogo y la apropiación cívica; La serpiente verde, enfocada en la renaturalización y sostenibilidad ambiental; Habitar la serpiente, que busca un uso diverso del espacio, vivienda digna y seguridad, y La serpiente cre-activa, para fortalecer la identidad cultural y el patrimonio.

Para 2025, se proyectan inversiones iniciales por $160 millones provenientes de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y la Fundación Universitaria Bellas Artes, con miras a gestionar recursos por $520 millones hacia 2026.

