Conocer el patrimonio: iniciaron los recorridos nocturnos por la Avenida La Playa en el centro de Medellín

Bajo el lema “El Centro nos une en Navidad”, empezaron los recorridos guiados nocturnos por el paseo La Playa, con el fin de que la ciudadanía conozca más acerca del patrimonio histórico de lugares emblemáticos ubicados en la zona céntrica de Medellín. Lea más: El buñuelo es el rey de los diciembres: ¿Cuántos se venden durante Navidad? La cifra lo sorprenderá El Teatro Pablo Tobón Uribe, con sus 60 años de historia, la Plaza Botero, con las 23 esculturas originales expuestas al aire libre del maestro ya fallecido, el Palacio de Bellas Artes y de la Cultura, el Edificio Coltejer, y el Museo de Antioquia, son algunos de los lugares que se visitaron en el primer recorrido de la mano de Candelario, un personaje con vestimenta de soldado de plomo quien es el encargado de narrar las historias y ahondar en los detalles del Centro y la Navidad. “La participación que tuvimos el 4 de diciembre confirma el interés de la ciudadanía en reencontrarse con su patrimonio. Por eso los invitamos a hacer parte de esta experiencia en las próximas fechas: 12 y 16 de diciembre, para caminar juntos, encender esa luz simbólica por el Centro y seguir aportando a su transformación, su cuidado y a su apropiación colectiva”, dijo Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos.

Por su parte, Amparo Henao, una de las visitantes, señaló que “Volver al Centro es volver a lo que siempre ha sido parte de nuestra historia, es quitar el miedo de que el Centro es inseguridad. Se ha creado la cultura de poder estar aquí, convivir, disfrutar y mostrar una parte linda de la ciudad”. Entérese: Espíritu navideño: silleteros de Santa Elena adornan el Pueblito Paisa con un pesebre de flores Como medida complementaria a esta actividad liderada por la Gerencia del Centro y Territorios Estratégicos, desde el Puesto de Mando Unificado establecido en la avenida La Playa se realizan actividades de aseo y ornato para mejorar las condiciones del espacio público y garantizar una mejor experiencia durante los recorridos nocturnos, además de procesos de atención a habitantes de calle.

Si usted está interesado en participar, la convocatoria inicia a partir de las 6:30 p.m. en inmediaciones del Teatro Pablo Tobón Uribe. El recorrido dura aproximadamente dos horas, no se requiere inscripción previa y es gratuito para toda la ciudadanía.

Más proyectos en la Av. La Playa