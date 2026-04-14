“No se fíen de estas promesas vacías”: reacción ante el anuncio de Petro de trasladar a jefes de bandas

El concejal de Medellín Andrés Tobón (Movimiento Creemos) reaccionó con escepticismo ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de querer poner fin a los presuntos desmanes que se presentaban en la cárcel de Itagüí, días después de que se desatara un fuerte escándalo por una parranda vallenata a todo dar que se realizó en ese penal.
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En la fiesta, que sucedió el miércoles de la semana pasada, 8 de abril, actuó el conocido artista vallenato Nelson Velásquez, pero también habrían concurrido otros cantantes.
Existen versiones de que el parrandón costó 500 millones de pesos y que fueron financiados mediante una “vaca” entre los jefes de bandas.