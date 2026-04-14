“No se fíen de estas promesas vacías”: reacción ante el anuncio de Petro de trasladar a jefes de bandas

Existen versiones de que el parrandón costó 500 millones de pesos y que fueron financiados mediante una “vaca” entre los jefes de bandas.

En la fiesta, que sucedió el miércoles de la semana pasada, 8 de abril, actuó el conocido artista vallenato Nelson Velásquez, pero también habrían concurrido otros cantantes.

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El concejal de Medellín Andrés Tobón (Movimiento Creemos) reaccionó con escepticismo ante el anuncio del presidente Gustavo Petro de querer poner fin a los presuntos desmanes que se presentaban en la cárcel de Itagüí, días después de que se desatara un fuerte escándalo por una parranda vallenata a todo dar que se realizó en ese penal.

El motivo habría sido que querían celebrar el inminente regreso a la libertad de uno de ellos, Sebastián Murillo Echeverry, alias “Lindolfo”.

Además de los artistas, habrían sucedido cosas insólitas y reprochables por tratarse de una cárcel, como el consumo copioso de licor y hasta un servicio de catering para el suministro de alimentos.

Pero además se habrían reunido cerca de cien invitados, muchos de ellos que entraron desde el exterior del penal aprovechando la gabela de que los días miércoles cada uno de los llamados “gestores de paz”, título que el Gobierno les dio a los capos como parte del proceso de diálogo de la llamada “paz urbana”, puede entrar a tres personas.

Posteriormente, también se reveló que personal privado, no la guardia, habría controlado la entrada y que además ingresaron autos de alta gama.

El escándalo provocó que el gobierno anunciara que quedaba en stand-by la mesa de diálogo en la cárcel La Paz, de Itagüí, hasta que los hechos no fueran aclarados.

Además, fueron removidos el director, el coordinador de la guardia y siete funcionarios que estaban de servicio el día en que ocurrió todo.

Por eso, el lunes el presidente Petro anunció en medio de un Consejo de Ministros: “Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran es a otra, trasladados. Salen de Itagüí, se acabó el tema”.

Ante este anuncio, el concejal Tobón respondió en su cuenta de X: “¡No se fíen de estas promesas vacías! Llevo 2 años denunciando todo lo que está mal con ese proceso. Cosas MUCHO peores que la fiesta infame.

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Además, el corporado medellinense puso en duda que el Gobierno no supiera lo que allí pasaba y deja la duda acerca de qué pasará ahora con el proceso de diálogo socio-jurídico en la cárcel de Itagüí.