Consejo de Estado cita a audiencia de pérdida de investidura a la senadora Isabel Zuleta por “tarimazo”

El Consejo de Estado, a través de su Sala Especial de Decisión de Pérdida de Investidura Veinte, fijó para el próximo lunes 23 de febrero una audiencia pública contra la senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en la que esta deberá responder por su papel en el polémico “tarimazo”. Le puede interesar: Consejo de Estado admitió solicitud de pérdida de investidura contra la senadora Zuleta por actuación en el “tarimazo” El proceso judicial se centra en los hechos ocurridos el sábado 21 de junio de 2025 en la Plaza de la Alpujarra, en Medellín, fecha en la que la poderosa parlamentaria habría participado en la gestión de un acto público que contó con la presencia de varios de los líderes de estructuras armadas del Valle de Aburrá junto al presidente de la República, Gustavo Petro. El concejal Alejandro de Bedout, una de las voces críticas de ese evento, advirtió que dentro del material probatorio que se analizará en ese espacio se encuentra un delicado oficio dirigido a la dirección del Inpec y firmado por Zuleta, que habría servido para sacar temporalmente de la cárcel de Itagüí a los voceros, de manera presuntamente irregular.

“En dicho documento, la senadora pidió que se permitiera la salida de los delincuentes para participar en un acto público junto al presidente de la República. Mientras el Ministerio Público pide rastrear las resoluciones presidenciales que habrían servido de ‘paraguas’ para este evento, la defensa de Zuleta intenta desviar la atención. El oficio al Inpec demuestra que ella fue la gestora directa de traer a los bandidos a la tarima de Medellín”, aseveró el concejal de Medellín.