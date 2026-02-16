x

¿Para aplaudir o criticar? Jóvenes escalan el puente de Punto Cero en Medellín y desatan debate sobre deporte extremo

Unos los alaban y otros los crucifican; no obstante, aún no ha habido un pronunciamiento oficial de las autoridades avalando o rechazando la actividad. Conozca más detalles.

  • Así se vio, desde arriba, la llegada de ambos deportistas a lo más alto del puente de Punto Cero. FOTO Cortesía @julianlopgom
Santiago Yepes Vidal
hace 3 horas
bookmark

Días atrás, quienes circulaban cerca al puente de Punto Cero en la zona noroccidental de Medellín, quedaron perplejos al ver que, en toda la cúspide, había dos jóvenes celebrando como si hubieran coronado el pico de una gran montaña.

Lea más: El tremendo susto de dos parapentistas que tuvieron que aterrizar de emergencia en Bello por un aguacero

Muchos de los espectadores lo vieron como un riesgo ante la inmensidad de la estructura, mientras que otros, sorprendidos, grabaron con sus teléfonos el momento y destacaron las habilidades de ambos hombres.

A través de redes sociales, se conoció que se trata de dos deportistas extremos con habilidades en parkour, quienes ya han ejecutado actividades similares en la ciudad e incluso, por medio de sus perfiles oficiales, las difunden.

No obstante, la polémica no dio espera una vez el video se subió a la web, y aún se sigue hablando del tema. Algunos aplauden este tipo de actos y destacan a los deportistas por su profesionalismo, pero no todos están bajo esa misma línea. La otra cara de la moneda está compuesta por quienes los señalan, porque según ellos, en uno de esos movimientos o “saltos” podrían perder su vida, y simultáneamente producir un accidente que involucre a más actores.

Por un lado, están los comentarios positivos: “Me quitaron la idea pero rompieron”, o “Qué nota, sentí vértigo por ellos”, pero también hay reacciones tales como “Fueron irresponsables porque no pidieron permiso para hacer eso”, “No veo la necesidad de que se expongan ellos y a los demás así”, “Lo más estúpido permitido, ahora todo el que se cree valiente tratará de hacerlo y arriesgará su vida ahí”.

Otro de los puntos que precisan varios internautas es que el riesgo puede ser aún mayor teniendo en cuenta que el puente de Punto Cero se construyó hace muchos años, y se desconoce si sea una estructura apta para ser escalada de tal forma.

Entérese: En video | Susto en Punto Cero, Medellín: hombre se trepó a la parte más alta del puente

Entre tanto, no hay una información oficial por parte de las autoridades que, en primer lugar, indique que este tipo de actividades estén prohibidas en la ciudad, y segundo, que los involucrados puedan ser sancionados.

Cabe aclarar que si bien estos jóvenes son deportistas extremos y son conscientes de lo que hacen y el riesgo que corren, no es la primera vez que alguien escala dicha estructura, pues en videos publicados semanas atrás se ve cómo más personas realizan exactamente lo mismo sin ningún elemento de protección.

