Este martes llega el Año Nuevo chino: ojo a los rituales y preparativos para darle la bienvenida este 2026

Este martes 17 de febrero de 2026 comienza el Año Nuevo chino, que estará bajo la influencia del Caballo de Fuego, un símbolo asociado al movimiento, la determinación y los nuevos comienzos.
Y aunque desde hoy –y por varios días– China es una fiesta, esta celebración despierta interés en Colombia que, a diferencia del calendario occidental, esta tradición pone el foco en el periodo previo al cambio de año, cuando se realizan rituales orientados a generar armonía entre la energía personal y a potenciar las oportunidades del nuevo ciclo.
Puede leer: Empezar el “gym”, comer saludable o leer más: claves para cumplir sus metas de 2026
Según la experta argentina Ludovica Squirru Dari, el Caballo es el animal más apasionado e indomable del zodíaco chino, y con esa energía se vivirá el ciclo que irá hasta el 6 de febrero de 2027.
Aunque su origen está en Asia, los rituales y significados del Año Nuevo chino han trascendido fronteras y hoy funcionan como una referencia cultural y espiritual que muchas personas aprovechan para replantear metas, hábitos y vínculos.