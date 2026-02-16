Este martes llega el Año Nuevo chino: ojo a los rituales y preparativos para darle la bienvenida este 2026

Este martes 17 de febrero de 2026 comienza el Año Nuevo chino, que estará bajo la influencia del Caballo de Fuego, un símbolo asociado al movimiento, la determinación y los nuevos comienzos. Y aunque desde hoy –y por varios días– China es una fiesta, esta celebración despierta interés en Colombia que, a diferencia del calendario occidental, esta tradición pone el foco en el periodo previo al cambio de año, cuando se realizan rituales orientados a generar armonía entre la energía personal y a potenciar las oportunidades del nuevo ciclo. Puede leer: Empezar el “gym”, comer saludable o leer más: claves para cumplir sus metas de 2026 Según la experta argentina Ludovica Squirru Dari, el Caballo es el animal más apasionado e indomable del zodíaco chino, y con esa energía se vivirá el ciclo que irá hasta el 6 de febrero de 2027. Aunque su origen está en Asia, los rituales y significados del Año Nuevo chino han trascendido fronteras y hoy funcionan como una referencia cultural y espiritual que muchas personas aprovechan para replantear metas, hábitos y vínculos.

Qué rituales nos enseñan los chinos para su Año Nuevo del Caballo

Entre los rituales tradicionales más usuales en esta celebración para recibir el Año del Caballo, se encuentra la limpieza profunda del hogar, como ordenar espacios, deshacerse de objetos que ya no se usan y liberar la energía del ciclo anterior para abrir espacio a lo nuevo. También se encuentra el uso del color rojo, como incorporar detalles rojos en la decoración, la mesa o la vestimenta como símbolo de buena fortuna, protección y energía positiva. Además, es infaltable la reunión alrededor de la mesa: compartir una comida con platos al centro, asociada a la abundancia, la unión familiar y el bienestar colectivo. Los chinos también entregan sobres con dinero o mensajes positivos, especialmente a niños y jóvenes, como deseo de prosperidad y buenos augurios. Le puede interesar: “El punto de la astrología no es el de controlar las cosas”: Mia Astral Iniciar el ciclo activando el cuerpo o el entorno, ya sea a través de una caminata, reorganizando un espacio o dando el primer paso en una decisión pendiente, como símbolo de avance y determinación. Saldar deudas, resolver conflictos y cerrar asuntos abiertos antes del inicio del nuevo año permite comenzar el ciclo desde un lugar de mayor armonía y claridad. El Año del Caballo de Fuego es una invitación a avanzar con decisión, confiar en el impulso propio y asumir los cambios como parte natural del crecimiento. Al conectar con su energía a través de estos rituales, se abre la puerta a la prosperidad, la transformación y el equilibrio. Las celebraciones no se limitan a China, sino que también la viven países como Vietnam, Corea del Sur, Singapur, Indonesia, Filipinas, Malasia y Brunéi. Justo en Vietnam se vivió el Tet, la festividad más importante de Vietnam para marcar este inicio del Año Nuevo Lunar y la llegada de la primavera. Durante esta celebración, la actividad comercial y urbana se detiene para permitir que la población regrese a sus provincias de origen para reunirse con sus familias. Las tradiciones se centran en la limpieza de los hogares, el culto a los antepasados y el intercambio de buenos deseos a través de ofrendas y comida tradicional.

El espectáculo de fuegos artificiales en el lago Hoan Kiem fue el evento central de la Nochevieja lunar en Hanoi, la capital de Vietnam. Durante 15 minutos la ciudad se paralizó para ver el tradicional show. FOTO Juan Diego Ortiz

¿Qué más dice la astrología china de este nuevo ciclo?