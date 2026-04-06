“Era un apasionado por la música”: allegados hablan del empresario paisa que murió ahogado en playa de Punta Cana

La muerte del empresario Hugo Alberto Zuluaga Quintero a sus 57 años, luego de ser arrastrado por el oleaje en Punta Cana, República Dominicana, sacudió no solo a los distintos gremios de Antioquia, sino también a algunos políticos y conocidos que destacaron sus cualidades como persona. La muerte de Zuluaga Quintero ocurrió el pasado 3 de abril en una de las playas de este paradisiaco destino del Caribe, cuando se encontraba en el mar con sus hijos de 12 y 14 años. Según el reporte oficial, el incidente se produjo en la zona de playa de un complejo hotelero en la zona de Bávaro–Punta Cana, en la provincia La Altagracia. Tras registrarse la emergencia, se emitió una alerta que los organismos de rescate atendieron con prontitud, logrando rescatar con vida a los dos menores de edad. Sin embargo, del empresario no se supo nada durante 40 minutos, hasta que lo hallaron y de inmediato procedieron con las maniobras de rescate.

En una ambulancia lo trasladaron al Hospital Hospiten Bávaro, donde los médicos intentaron reanimarlo, pero nada pudieron hacer por salvarle su vida. Falleció antes de recibir cualquier otra atención por parte de los galenos. El diagnóstico médico legal estableció como causa de muerte hipoxia cerebral por asfixia por sumersión, según reportó el medio local El Nacional. El también medio local CDN reportó aumentos del oleaje el viernes pasado en algunas playas de Punta Cana. Durante esos fenómenos, las autoridades alertan por las denominadas corrientes de retorno, aquellos flujos invisibles y muy fuertes que arrastran los bañistas hacia mar adentro. El aumento del oleaje a menudo es provocado por ciclones tropicales, tormentas o fuertes vientos.

¿Quién era Hugo Zuluaga, fundador de Quipux?

A través de Quipux, empresa que fundó en 1995, comenzó a implementar sistemas tecnológicos en las entonces secretarías de tránsito y transporte de Rionegro, Ciudad Bolívar, Itagüí y Envigado, todos en Antioquia. Entérese: Envigado estrena fotomultas: atento a la ubicación de las 14 cámaras que operarán desde abril Mediante Emtelco (hoy Tigo), llegó en el 2003 a la Secretaría de Movilidad de Medellín, después de hacerlo con las de Bogotá y Cali, para implementar todos los temas de modernización de trámites y cobro de multas. Zuluaga Quintero posteriormente implementó la modernización del Sistema Integrado de Multas por Infracciones de Tránsito (Simit) en el 2004 y para 2008 participó en la creación del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt). Pero su mayor implementación, mediante el convenio con Tigo (en ese momento UNE), fueron las cámaras de fotodetección. Las primeras se instalaron en Medellín y comenzaron a operar el 1 de abril de 2011 y con el paso del tiempo llegó esta tecnología, polémicas de por medio, a 84 municipios del territorio nacional. Su muerte no pasó desapercibida y uno de los primeros en lamentarla fue el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien a través de sus redes sociales expresó: “¡Dios lo tenga en su Gloria y le dé sosiego a la familia!”. Le puede interesar: Atención conductores: inicia instalación de cámaras de fotodetección en La Seca, Bello Y así desde distintos sectores políticos destacaron sus cualidades como el diálogo y la cercanía que tenía en sus relaciones empresariales y personales. También resaltaron su labor como empresario de la tecnología. EL COLOMBIANO habló con uno de sus allegados, quien prefirió mantener su identidad en reserva, y destacó que fuera del mundo empresarial era muy conocido por su gusto por la música clásica y por practicar disciplinas como el tenis.