Así cayeron los principales sospechosos de ataque armado que causó alarma en el barrio Alcalá de Envigado

En un operativo relámpago, agentes de la Policía interceptaron a los dos principales sospechosos de un ataque armado que generó alarma en el barrio Alcalá de Envigado. De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió durante la noche del pasado jueves, cuando un comerciante fue abordado por dos hombres armados cuando se encontraba en su carro. Le puede interesar: El Colombo-canadiense asesinado en el Mall del Indio, de Medellín, era testigo clave del FBI contra red transnacional Los criminales abrieron fuego contra el hombre y lo hirieron en un brazo y su clavícula, emprendiendo de inmediato la huida.

Las autoridades, alertadas de la situación, desplegaron un operativo para dar con los responsables y pusieron en máxima alerta a todo el sur del Valle de Aburrá. Según señaló la Alcaldía de Itagüí, fue en el sistema de cámaras de seguridad de ese municipio que se detectó el ingreso de un vehículo Toyota Corolla que se presume transportaba a los criminales desde el lugar en el que se perpetró el intento de homicidio. Lea también: ¿Sicario a domicilio? Capturaron a un supuesto mensajero dotado de pistola y silenciador En una acción coordinada, las autoridades de Itagüí comenzaron a seguirle la pista al carro a través de las cámaras de seguridad y desplegaron a un grupo de uniformados para interceptar a los sospechosos.