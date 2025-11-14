Así cayeron los principales sospechosos de ataque armado que causó alarma en el barrio Alcalá de Envigado

En un operativo relámpago, agentes de la Policía interceptaron a los dos principales sospechosos de un ataque armado que generó alarma en el barrio Alcalá de Envigado.
De acuerdo con los primeros reportes, el tiroteo ocurrió durante la noche del pasado jueves, cuando un comerciante fue abordado por dos hombres armados cuando se encontraba en su carro.
Los criminales abrieron fuego contra el hombre y lo hirieron en un brazo y su clavícula, emprendiendo de inmediato la huida.