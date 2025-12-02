x

Personería de Medellín alerta por acumulación compulsiva de animales: más de 800 casos en los últimos tres años

El 90% de los hogares de paso visitados por la Personería presentan signos de acumulación. Aquí los detalles.

  La Personería pidió a la Alcaldía de Medellín activar una mesa interinstitucional, consolidar un censo de acumuladores y fortalecer las rutas de atención en salud pública. FOTO: Andrés Camilo Suárez Echeverry
Maria Fernanda Quejada Loaiza
Metro

02 de diciembre de 2025
La Personería Distrital de Medellín alertó por el aumento de casos de acumulación compulsiva de animales en la ciudad, un fenómeno que según la entidad representa un riesgo grave para la salud pública y el bienestar de los animales.

La advertencia fue emitida a través del Observatorio de Seres Sintientes para la Protección y el Bienestar Animal y fue dirigida al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y a todas las dependencias competentes.

De acuerdo con un análisis interinstitucional realizado entre 2023 y 2025, la Personería identificó más de 800 animales involucrados en situaciones de acumulación, así como 16 casos confirmados solo en 2025, muchos de ellos con condiciones críticas de insalubridad, hacinamiento, presencia de vectores, fallas en la atención sanitaria y riesgos estructurales.

Le puede interesar: Autoridades investigan envenenamiento de al menos cinco perros en Valparaíso, Antioquia

Además, el 90% de los hogares de paso visitados por la entidad presentaron signos de acumulación, mientras que el 86% de las personas evaluadas carecen de cualquier red de apoyo.

Esta problemática es multicausal, vinculada a factores psiquiátricos, psicológicos y sociales, y que deriva en maltrato por omisión, afectación a la comunidad y deterioro del entorno. La respuesta institucional presenta fragmentación, subregistro y falta de un protocolo unificado, lo que aumenta la severidad y la recurrencia de los casos”, detalla el comunicado.

Ante este panorama, la Personería pidió a la Alcaldía de Medellín activar una mesa interinstitucional, consolidar un censo de acumuladores, fortalecer las rutas de atención en salud pública, salud mental y bienestar animal, y asignar recursos para ampliar la capacidad operativa y la atención en terreno.

También se solicitaron acciones de control sanitario, intervenciones veterinarias, acompañamiento psicosocial, medidas correctivas y seguimiento especial a casos reincidentes.

Entérese: Maltrato y abandono animal se dispara: han rescatado 850 mascotas este año en Antioquia

