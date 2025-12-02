“El DIM llegó a las finales de Liga y se desinfló”: “Choto” Cortés habló sin pelos en la lengua sobre El Poderoso

La expectativa que generó el DIM antes del inicio de los cuadrangulares ha sido inversa a los resultados que ha obtenido. El cuadro rojo terminó primero el “Todos Contra Todos”, fue el equipo que más goles marcó, y mostró un fútbol dominante que ilusionó a sus hinchas con que podría llegar a la final del torneo.
Sin embargo, no ha tenido buen nivel en sus cuatro presentaciones. Los rojos, últimos del Grupo A de las semifinales, solo suma dos puntos. Además, únicamente ha anotado dos tantos, mientras que encajó cuatro dianas. Su diferencia es negativa.
El fútbol mostrado no corresponde con el nivel que le conocimos. En aficionados y referentes hay decepción. Sobre este tema conversamos con el exfutbolista Roberto Carlos “Choto” Cortés.