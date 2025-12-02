“El DIM llegó a las finales de Liga y se desinfló”: “Choto” Cortés habló sin pelos en la lengua sobre El Poderoso

La expectativa que generó el DIM antes del inicio de los cuadrangulares ha sido inversa a los resultados que ha obtenido. El cuadro rojo terminó primero el “Todos Contra Todos”, fue el equipo que más goles marcó, y mostró un fútbol dominante que ilusionó a sus hinchas con que podría llegar a la final del torneo. Sin embargo, no ha tenido buen nivel en sus cuatro presentaciones. Los rojos, últimos del Grupo A de las semifinales, solo suma dos puntos. Además, únicamente ha anotado dos tantos, mientras que encajó cuatro dianas. Su diferencia es negativa. El fútbol mostrado no corresponde con el nivel que le conocimos. En aficionados y referentes hay decepción. Sobre este tema conversamos con el exfutbolista Roberto Carlos “Choto” Cortés.

¿A qué cree que se debe el bajón de rendimiento del DIM?

“La verdad no sé. Te digo algo, uno siempre debe jugar los partidos, pero yo estaba convencido que Medellín ganaba contra América. Sin embargo, de seis puntos solo sacó uno. No sé qué les pasa a los jugadores, porque yo sé cómo trabaja Alejandro Restrepo, sé que siempre quiere demostrar su potencial en cualquier estadio de Colombia, pero no sé qué le pasó al equipo, llegó a las finales y se desinfló”.

¿El problema son los jugadores?

“No sé qué pasa. A mí casi no me gusta hablar de los jugadores porque yo también lo fui, pero yo estoy seguro de que es necesario que los muchachos se toquen, porque yo creo que el problema son los futbolistas y no el cuerpo técnico, que hace las cosas bien. No sé si hacen faltan paisas en el equipo. Cuando yo estaba había 8 paisas y 7 hinchas del DIM. Salíamos a defender la camiseta de la que somos hinchas y eso marcaba diferencia”.

¿Por qué no hay tantos jugadores paisas en el equipo?

“Hace falta gente de acá, de los barrios populares como Choronta, Chumi Álvarez, Andrés Orozco, yo mismo, que sentíamos mucho la camiseta del equipo. Yo creo que eso se debe a la manera como están trabajando con los equipos y las divisiones menores. Cuando estuve en inferiores del Medellín había una sub-17 que llevaba un proceso de más de 10 años. Gente arrastraba la ilusión. Llegó Federico Spada y salieron más de 20 jugadores. Han traído futbolistas de otras regiones y les ha dado resultados, pero pienso que en eso hicieron las cosas mal. Los hinchas del Medellín están pagando un karma de algo que no les corresponde, que no ven”.

¿Al Medellín le pasó factura haber terminado primero?

“Creo que sí. Si se ponen a analizar los últimos torneos, el que gana el punto invisible no pasa a la final. No sé por qué. Quizás sea porque tuvieron ese pico alto que el DIM tuvo todo el año, siempre tiene un bajón cuando empiezan los cuadrangulares, mientras que el octavo llega agrandado. Los cuadrangulares del fútbol colombiano son raros porque al equipo que le fue mal en el Todos Contra Todos es el que repunta y sale campeón. Yo pienso que debería ser que el que quede primero en todo el torneo sea el campeón. Si no, que se jueguen unos cuadrangulares con mata a mata”.

¿Por qué el Medellín se desinfla en los momentos importantes?

“No sé si es algo mental o físico de los jugadores, porque en lo futbolístico el Medellín ha demostrado buen nivel en los últimos años, pero cuando llega el momento importante del torneo, donde tiene que ratificar el buen trabajo que ha hecho, se le apaga la chispa, se la apaga el ímpetu”.

¿En el equipo hay algún jugador que sostenga ese ímpetu?

“Me parece que “El Polaco” Fydriszewski es un berraco. Todos los jugadores del equipo deberían untarse de él, preguntarle qué se echa, qué toma, porque mire que contra América, con la cabeza rota, cinco puntos de sutura, guerreó todos los balones, jugó bien. Para mí el problema son los jugadores, no el cuerpo técnico. Restrepo demostró que es un buen estratega”.

¿Usted mantendría la misma plantilla para el 2026?