Piedad Patricia Restrepo deja la vocería de la veeduría Todos por Medellín

Todos por Medellín aprobó el retiro, por mutuo acuerdo, de Piedad Patricia Restrepo, vocera de la Entidad desde su fundación”.

En un comunicado de esta veeduría ciudadana, expresaron que “en su sesión de este 17 de septiembre, el Consejo Asesor de la Veeduría

La principal voz de la veeduría Todos por Medellín, Piedad Patricia Restrepo Restrepo, dejó su cargo luego de llegar a un acuerdo con el consejo directivo en una sesión que se realizó el pasado miércoles 17 de septiembre. Esta economista fue una de las abanderadas de las múltiples denuncias de corrupción durante la administración de Daniel Quintero.

Destacaron que gran parte de los logros de esta entidad se debió a la gestión realizada por esta mujer, de quien hasta el momento se desconocen los motivos que llevaron a su retiro, tras cinco años en el cargo y ser una de las líderes de la creación de esta veeduría ciudadana.

“Todos por Medellín se consolidó, bajo su liderazgo, como una organización referente del cuidado de lo público en nuestro país que ha entregado valiosos resultados en la lucha contra la corrupción haciendo parte de procesos disciplinarios, fiscales y penales en curso, fruto de las investigaciones realizadas y las denuncias instauradas con rigor y seriedad”, señalaron desde Todos por Medellín.

Algunas de las denuncias que hicieron célebre a esta veeduría durante la administración de Daniel Quintero tuvieron que ver con las irregularidades dentro de la junta directiva de EPM y los múltiples líos en la contratación durante este periodo político. Muchas de ellas terminaron con la imputación contra 43 funcionarios de esa alcaldía, incluyendo al exmandatario y actual candidato a la presidencia.

Temas sensibles como el escándalo de Buen Comienzo, el Parque de las Aguas, Presupuesto Participativo y Aguas Vivas pasaron por la revisión de esta veeduría y posteriormente fueron alertados a las autoridades competentes para su respectiva investigación.

Indicaron en el pronunciamiento de la salida de Restrepo que durante la administración de Federico Gutiérrez y en el momento se han hecho alertas y recomendaciones a 10 programas del Plan de Desarrollo del actual mandatario.

En una entrevista con EL COLOMBIANO, señaló que durante su gestión se hizo una veeduría seria, en el que más que las disputas políticas, se ejerció control con argumentos y pruebas, lo que quedó en evidencia, principalmente, durante la administración Quintero.

“Con las denuncias que hemos llevado a las autoridades, tanto Fiscalía como Procuraduría, Contraloría, etcétera, que han sido sustentadas y argumentadas, creo que pasamos del chisme o el voz a voz a dar argumentos y pruebas, y mostrarle a la ciudadanía que hubo una corrupción sistemática en el conglomerado distrital”, expresó Restrepo.

Pero una de sus más complejas batallas fue desmarcar a esta veeduría de una inclinación política, principalmente tras los ataques de los funcionarios de la administración del anterior mandatario.