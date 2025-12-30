x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

Cuatro meses después de salir del Gobierno, Alfredo Saade fue posesionado como embajador en Brasil, ¿por qué la demora?

El exjefe de despacho presidencial asumió oficialmente la embajada en Brasil tras su salida del Gobierno en agosto de 2025. Aquí los detalles.

  • Alfredo Saade en su posesión como Embajador de Colombia en Brasil. FOTO: Cortesía
    Alfredo Saade en su posesión como Embajador de Colombia en Brasil. FOTO: Cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 11 horas
bookmark

Alfredo Saade fue posesionado oficialmente como embajador de Colombia ante Brasil, según confirmó el propio funcionario en su cuenta de X este lunes 29 de diciembre, luego de recibir el aval del Gobierno brasileño. El nombramiento se produce tras la renuncia de Guillermo Rivera, con instrucciones del presidente Gustavo Petro para fortalecer las relaciones bilaterales con el gobierno de Lula da Silva, y después de su salida de la jefatura de despacho presidencial en agosto.

La posesión de Saade se formalizó luego de que su hoja de vida fuera publicada a inicios de diciembre en el portal de aspirantes de la Presidencia. El cargo permanecía vacante desde julio, cuando renunció Guillermo Rivera. Con este movimiento, el Gobierno completa 47 designaciones de corte político en embajadas durante la actual administración.

En un mensaje público, Saade señaló que recibió “instrucciones precisas” del jefe de Estado para que las relaciones con Brasil continúen fortaleciéndose. La designación contó con el procedimiento habitual de aceptación por parte del Gobierno del país receptor, requisito para la toma de posesión en el servicio exterior.

El perfil de Saade y su paso por el Gobierno

Alfredo Saade se desempeñó como jefe de despacho de la Presidencia de la República entre el 15 de junio y el 25 de agosto. Su salida del cargo se produjo en medio de controversias relacionadas con el nuevo esquema de pasaportes, proceso por el cual la Procuraduría General de la Nación le impuso una suspensión provisional, mientras avanza una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades administrativas.

Ese antecedente incidió en el calendario de su designación diplomática, pues desde su desvinculación de la Casa de Nariño su nombre había sonado para ocupar una embajada, sin que se concretara de inmediato.

Durante ese periodo también se hicieron públicas diferencias con el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un cruce de señalamientos que trascendió a las redes sociales.

Saade es abogado, con especialización en Gerencia de Gobierno y Gestión Pública. En su trayectoria laboral reporta, además de su paso por la Presidencia, haber sido representante legal de la fundación Muros Caídos entre 2008 y 2020 y contratista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) entre 1998 y 2000.

Con su posesión como embajador, Saade retorna formalmente al Gobierno en un cargo del servicio exterior, desde el cual representará a Colombia ante uno de sus principales socios políticos y económicos en América del Sur, mientras continúa el trámite disciplinario en su contra y avanza la recta final del actual mandato presidencial.

Le puede interesar: Llegaron los aguinaldos: estos son los presentes para quienes movieron lo noticioso este 2025

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida