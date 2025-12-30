Cuatro meses después de salir del Gobierno, Alfredo Saade fue posesionado como embajador en Brasil, ¿por qué la demora?

Alfredo Saade fue posesionado oficialmente como embajador de Colombia ante Brasil, según confirmó el propio funcionario en su cuenta de X este lunes 29 de diciembre, luego de recibir el aval del Gobierno brasileño. El nombramiento se produce tras la renuncia de Guillermo Rivera, con instrucciones del presidente Gustavo Petro para fortalecer las relaciones bilaterales con el gobierno de Lula da Silva, y después de su salida de la jefatura de despacho presidencial en agosto.

La posesión de Saade se formalizó luego de que su hoja de vida fuera publicada a inicios de diciembre en el portal de aspirantes de la Presidencia. El cargo permanecía vacante desde julio, cuando renunció Guillermo Rivera. Con este movimiento, el Gobierno completa 47 designaciones de corte político en embajadas durante la actual administración.

En un mensaje público, Saade señaló que recibió “instrucciones precisas” del jefe de Estado para que las relaciones con Brasil continúen fortaleciéndose. La designación contó con el procedimiento habitual de aceptación por parte del Gobierno del país receptor, requisito para la toma de posesión en el servicio exterior.

El perfil de Saade y su paso por el Gobierno

Alfredo Saade se desempeñó como jefe de despacho de la Presidencia de la República entre el 15 de junio y el 25 de agosto. Su salida del cargo se produjo en medio de controversias relacionadas con el nuevo esquema de pasaportes, proceso por el cual la Procuraduría General de la Nación le impuso una suspensión provisional, mientras avanza una investigación disciplinaria por presuntas irregularidades administrativas. Ese antecedente incidió en el calendario de su designación diplomática, pues desde su desvinculación de la Casa de Nariño su nombre había sonado para ocupar una embajada, sin que se concretara de inmediato.

Durante ese periodo también se hicieron públicas diferencias con el ministro del Interior, Armando Benedetti, en un cruce de señalamientos que trascendió a las redes sociales.