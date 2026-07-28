¿Qué días hay más taco en Medellín y el Valle de Aburrá? Carros con estas placas son los que más ruedan

La percepción de que el tráfico fluye mejor unos días que otros en Medellín y el Valle de Aburrá tiene un sustento técnico y tiene que ver con el volumen de vehículos que salen de circulación según el pico y placa. La Secretaría de Movilidad de la capital antioqueña reveló cuáles son los tres dígitos que concentran la mayor cantidad de automotores registrados, un dato que explica por qué la congestión varía según la jornada. El secretario de Movilidad de Medellín, general (r) Pablo Ferney Ruiz, dijo que el 0, el 1 y el 5 “son los números que más carros tienen circulando por las vías, por lo que su comportamiento se ve reflejado en la movilidad”.

De acuerdo con la información del Observatorio de la Secretaría de Movilidad de Medellín, todos los días se estima que por las calles de la ciudad transitan 363.645 carros con placa finalizada en 5, siendo el que más tiene. Le sigue en este listado la placa finalizada en 0, con 356.778 automotores. Cerrando el podio de los dígitos con más placas está el 1, con 354.585 carros matriculados circulando por las vías de Medellín y el área metropolitana. Entérese: En el Valle de Aburrá hay 1,8 millones de vehículos más que hace 20 años, ¿cómo manejar el tráfico? Para el caso de las motos, los dígitos con más vehículos registrados, según su primer número, siguen siendo los mismos, aunque con variaciones en su orden. Las motos cuyo primer número es el 1 son 334.447, mientras que las registradas con el 0 son 301.371. El listado lo cierran las motos con el 5 como primer número, con 298.000, según los estudios realizados por este despacho previo al pico y placa del segundo semestre de 2026. La asignación de estos números, muchas veces, puede ser aleatoria por parte de las autoridades de movilidad que entregan las matrículas, aunque es de pleno conocimiento que en algunos concesionarios de vehículos también ofrecen la opción de escoger números, lo que repercutiría en que haya más dígitos de una u otra placa.

Más carros este año

En el Valle de Aburrá se estima que transitan a diario 2,4 millones de vehículos, según el Área Metropolitana. Lo que más preocupa a las autoridades es que el parque automotor sigue creciendo con la entrada de más carros y motos nuevos. Durante el primer semestre de este año, las vías de Antioquia sumaron 30.414 carros y 18.578 motos nuevas, según los registros de matrícula citados por Fenalco. El dato que más llama la atención es el disparado crecimiento en el segmento de automóviles: un incremento del 55,2 % frente al mismo periodo del año pasado, cuando se matricularon 15.946 unidades. En el caso de las motocicletas, el repunte es más moderado pero igualmente relevante: este año ingresaron casi 5.000 unidades más que en el primer semestre de 2025, cuando Fenalco reportó la matrícula de 13.697 motos en el departamento. María José Bernal, directora regional de Fenalco Antioquia, explicó que “el desempeño en la venta de vehículos es superior al nivel nacional, con una variación del 58%, siendo junio el mes de mejor comportamiento de todo el año”. Le puede interesar: ¿Por qué las multas por pico y placa ya no se cobran en salarios mínimos? Le explicamos Pero el crecimiento de registro de vehículos viene sostenido desde 2023, de acuerdo con el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), la entidad que lleva el conteo de las matrículas en el país. Desde 2023 se han matriculado 532.170 vehículos en todas las secretarías de Movilidad del Valle de Aburrá, siendo el 2025 el año con más vehículos registrados entre carros y motos, con 170.040. La secretaría que más automotores matricula en toda la región es Sabaneta, con 269.992 automotores, distribuidos en 247.327 motos y 22.665 carros particulares. Si se habla solamente de carros, Medellín es el que puntea en este listado, con 62.543 matrículas efectuadas desde 2023, seguido por Envigado con 54.600 carros nuevos registrados en su secretaría. “El sector automotor es uno que viene en un gran crecimiento en Antioquia y en el país. En el departamento se viene presentando un alza, incluso, por encima de los parámetros nacionales”, señaló Bernal.

Las afectaciones

El hecho de que el parque automotor haya incrementado exponencialmente ha llevado a que los tiempos de viaje hayan desmejorado notablemente con los años. En el 2000 se estimaba que por las vías circulaban 330.000 carros y motos, mientras que 2005 la cifra llegaba a los 478.000. Estos números obligaron a que el 1 de febrero de ese año se implementara por primera vez el pico y placa, una medida que se aplicaba en Bogotá desde 1998 y que tuvo sus orígenes en la Ciudad de México en 1989 con el nombre de “no circula”.

Si bien esta medida se pensó como un regulador de las congestiones, se estima que diariamente salen de las vías unos 250.000 carros y motos. Aún así, por las calles transitarían más de 1 millón de automotores cada día, muchos más carros de los que había en total cuando se implementó esta restricción. Como medidas paliativas para estas congestiones, desde algunas administraciones avanzan en proyectos de desarrollo vial, como el intercambio de la quebrada La Seca, en Bello, y los puentes de Fábricas Unidas, en Itagüí, y Mayorca, entre Envigado y Sabaneta. Sin embargo, la entrada sostenida de más vehículos en el Valle de Aburrá terminan haciendo insuficientes estas obras, llevando a congestiones permanentes en las vías del Valle de Aburrá, dejando en evidencia que el pico y placa se quedó corto para su cometido inicial.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuáles son las placas con más carros registrados en Medellín y el Valle de Aburrá?

Según la Secretaría de Movilidad de Medellín, los dígitos 5, 0 y 1 concentran la mayor cantidad de carros registrados. El número 5 lidera con 363.645 vehículos, seguido por el 0 con 356.778 y el 1 con 354.585 automotores.

2. ¿Por qué algunos días hay más congestión por el pico y placa en Medellín?

La congestión cambia porque no todos los dígitos tienen la misma cantidad de vehículos matriculados. Cuando el pico y placa restringe los números con más carros o motos registrados, salen de circulación más vehículos y el tráfico suele ser más fluido.

3. ¿Qué números tienen más motos registradas en Medellín?