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¿Necesita un préstamo rápido? Medellín ofrece nanocréditos para evitar caer en el ‘gota a gota’

La línea de nanocréditos del Banco Distrital de Medellín ya ha desembolsado cerca de $2.300 millones a 5.844 emprendedores y pequeños comerciantes. Los préstamos, de hasta $500.000, se aprueban en un máximo de cinco horas.

  • Con el programa de nanocréditos digitales, Medellín busca ofrecer una alternativa legal frente al crédito informal. Foto: cortesía.
    Con el programa de nanocréditos digitales, Medellín busca ofrecer una alternativa legal frente al crédito informal. Foto: cortesía.
El Colombiano
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hace 2 horas
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Con menos de cuatro meses desde su lanzamiento, la estrategia de nanocréditos del Banco Distrital de Medellín sigue ganando terreno y posicionándose como una alternativa segura y legal frente al “gota a gota” para quienes necesitan capital de trabajo inicial.

Según la Alcaldía, la línea Redes Vecinales Express – Nanocréditos ya suma 14.902 desembolsos, equivalentes a cerca de $2.300 millones, que han beneficiado a 5.844 ciudadanos de la ciudad.

Este programa está dirigido principalmente a trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comerciantes, quienes usualmente han tenido dificultades para acceder al sistema financiero formal.

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Los préstamos van desde $50.000 hasta $500.000, tienen una tasa de interés del 0,91 % mensual y pueden ser aprobados en un plazo máximo de cinco horas, mediante un proceso completamente digital.

La secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, aseguró que esta línea de crédito hace parte de la estrategia del Banco Distrital para enfrentar los préstamos informales que operan bajo esquemas de extorsión.

”Esta es una apuesta para seguir combatiendo el ‘gota a gota’ en nuestra ciudad. Son créditos pequeños, ágiles, rápidos y seguros. Ya llevamos casi 15.000 créditos y queremos llegar a 50.000 para que cada vez más emprendedores puedan acceder a una financiación legal”, afirmó la funcionaria.

Los recursos pueden destinarse a la compra de insumos, mercancía o capital de trabajo para fortalecer pequeños negocios familiares y microempresas.

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Una de las beneficiarias es Bibiana Londoño, quien aseguró que el crédito le permitió acelerar el crecimiento de su emprendimiento.

”Para mí el Banco Distrital fue una gran ayuda. Gracias a él pude hacer crecer mi negocio mucho más rápido. Todo es muy fácil, el proceso es ágil y la tasa de interés es muy buena”, expresó.

La operación de esta línea está a cargo de Monet Colombia, una empresa de tecnología financiera que gestiona el proceso digital de aprobación y desembolso de los recursos.

¿Quiénes pueden acceder?

Los nanocréditos están dirigidos a personas entre 18 y 75 años, residentes en Medellín, de estratos 1, 2, 3 y 4, que desarrollen o quieran iniciar una actividad productiva familiar o microempresarial, tengan ingresos mínimos de $1 millón durante los últimos tres meses y cuenten con una cuenta bancaria o billetera digital.

Uno de los aspectos destacados por la Administración Distrital es que incluso las personas reportadas en centrales de riesgo pueden postularse, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

Los interesados deben ingresar a este enlace en el portal de la Alcaldía de Medellín, desde donde son redireccionados a la plataforma de Monet para realizar la solicitud.

Medellín, capital latina del gota a gota

La línea de nanocréditos hace parte del Banco Distrital de Medellín, programa creado para promover la inclusión financiera, impulsar el emprendimiento y facilitar el acceso al crédito formal.

Desde 2024 y hasta abril de 2026, el Banco Distrital ha colocado cerca de $70.000 millones, correspondientes a 83.397 créditos, entre todas sus líneas de financiación.

Con esta estrategia, la Alcaldía busca reducir la dependencia de mecanismos ilegales de préstamo conocidos como “gota a gota”, que suelen imponer intereses excesivos y recurrir a amenazas o violencia para cobrar las deudas.

Desde 2023, EL COLOMBIANO documentó la investigación de la antropóloga Laura Falla Mejía sobre cómo Medellín se convirtió en el epicentro de una red internacional de pagadiarios que operaba en 13 de los 20 países de América Latina.

Alimentada por la pobreza, la informalidad y las dificultades de millones de personas para acceder al sistema financiero, la organización funcionaba como una empresa transnacional.

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Además de prestar dinero con intereses superiores al 20 %, cobraba extorsiones y mantenía vínculos con otras economías ilegales, como el narcotráfico. Su expansión encontró un escenario propicio en una región donde cerca del 70 % de la población vive de la economía informal.

Entérese: ¿Necesita un crédito? Banco Distrital de Medellín prestó más de $34.000 millones en 2024; así puede solicitar uno

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cómo solicitar un nanocrédito del Banco Distrital de Medellín para evitar el ‘gota a gota’?
Las personas interesadas deben cumplir los requisitos establecidos por el Banco Distrital de Medellín, entre ellos residir en la ciudad, tener entre 18 y 75 años, desarrollar o querer iniciar una actividad productiva familiar o microempresarial, demostrar ingresos mínimos de $1 millón durante los últimos tres meses y contar con una cuenta bancaria o billetera digital. El proceso de aprobación es completamente digital y puede tardar hasta cinco horas.
¿Quiénes pueden acceder a los nanocréditos del Banco Distrital de Medellín?
La línea de nanocréditos está dirigida a habitantes de Medellín de estratos 1, 2, 3 y 4, especialmente trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comerciantes que requieren capital para fortalecer o iniciar sus negocios. Además, las personas reportadas en centrales de riesgo también pueden postularse si cumplen los requisitos del programa.
¿Cuánto dinero presta el Banco Distrital de Medellín con los nanocréditos y para qué puede utilizarse?
Los nanocréditos ofrecen montos entre $50.000 y $500.000, recursos que pueden destinarse a la compra de mercancía, insumos o capital de trabajo para fortalecer pequeños negocios familiares y microempresas.
¿Cuál es la tasa de interés y cuánto tarda la aprobación de los nanocréditos en Medellín?
Los préstamos tienen una tasa de interés del 0,91 % mensual y el proceso de aprobación puede completarse en un plazo máximo de cinco horas, mediante un trámite completamente digital administrado por Monet Colombia.
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