¿Necesita un préstamo rápido? Medellín ofrece nanocréditos para evitar caer en el ‘gota a gota’

Con menos de cuatro meses desde su lanzamiento, la estrategia de nanocréditos del Banco Distrital de Medellín sigue ganando terreno y posicionándose como una alternativa segura y legal frente al “gota a gota” para quienes necesitan capital de trabajo inicial.

Según la Alcaldía, la línea Redes Vecinales Express – Nanocréditos ya suma 14.902 desembolsos, equivalentes a cerca de $2.300 millones, que han beneficiado a 5.844 ciudadanos de la ciudad.

Este programa está dirigido principalmente a trabajadores independientes, emprendedores y pequeños comerciantes, quienes usualmente han tenido dificultades para acceder al sistema financiero formal.

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Los préstamos van desde $50.000 hasta $500.000, tienen una tasa de interés del 0,91 % mensual y pueden ser aprobados en un plazo máximo de cinco horas, mediante un proceso completamente digital.

La secretaria de Desarrollo Económico de Medellín, María Fernanda Galeano, aseguró que esta línea de crédito hace parte de la estrategia del Banco Distrital para enfrentar los préstamos informales que operan bajo esquemas de extorsión.

”Esta es una apuesta para seguir combatiendo el ‘gota a gota’ en nuestra ciudad. Son créditos pequeños, ágiles, rápidos y seguros. Ya llevamos casi 15.000 créditos y queremos llegar a 50.000 para que cada vez más emprendedores puedan acceder a una financiación legal”, afirmó la funcionaria.

Los recursos pueden destinarse a la compra de insumos, mercancía o capital de trabajo para fortalecer pequeños negocios familiares y microempresas.

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Una de las beneficiarias es Bibiana Londoño, quien aseguró que el crédito le permitió acelerar el crecimiento de su emprendimiento.

”Para mí el Banco Distrital fue una gran ayuda. Gracias a él pude hacer crecer mi negocio mucho más rápido. Todo es muy fácil, el proceso es ágil y la tasa de interés es muy buena”, expresó.

La operación de esta línea está a cargo de Monet Colombia, una empresa de tecnología financiera que gestiona el proceso digital de aprobación y desembolso de los recursos.