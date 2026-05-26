El 61% de los créditos en Antioquia los piden mujeres: la radiografía del dinero prestado en la región

Pedir prestado para llegar a fin de mes, para reponer un electrodoméstico o para cubrir un gasto inesperado. Esa es la fotografía del crédito en Antioquia durante 2025. Un análisis del FGA Fondo de Garantías, con datos de TransUnion, muestra que el departamento se mueve con créditos pequeños, rápidos de pagar y con un protagonismo femenino que no es casualidad. Los números lo dicen sin rodeos: el 64% de los desembolsos fue por montos de hasta $1 millón de pesos. Solo el 11% superó los $11 millones. Y en materia de tiempo, el 67% de esos créditos se tomó a un plazo máximo de seis meses. El dinero entra y sale rápido. Lea aquí: ¿Cómo reducir los intereses del crédito que debe pagar para comprar una vivienda?

Por qué los créditos pequeños son una buena señal

Para Camilo Arango Pasos, vicepresidente financiero y administrativo de FGA Fondo de Garantías, esta combinación, montos bajos y plazos cortos, no es un síntoma de apuro ni de sobreendeudamiento; Al contrario, “Estamos viendo unos indicios de democratización en el acceso al crédito”, dice en diálogo con EL COLOMBIANO. Arango agregó: “El crédito está penetrando en segmentos donde antes posiblemente teníamos déficits de inclusión”. Lo que él ve en los datos es que cada vez más personas, antes por fuera del sistema financiero, están dando sus primeros pasos en el mundo del crédito formal. Montos pequeños y plazos cortos son la forma en que el sistema empieza a conocer a un cliente nuevo, a construir confianza con él. Esa lectura se confirma con el perfil socioeconómico de quienes piden los créditos, por ejemplo, el 35% son personas con ingresos de hasta un salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV), y el 33% gana entre uno y dos salarios. Juntos, esos dos grupos representan el 68% de toda la colocación, son hogares de ingresos bajos y medios los que están jalando el crédito en Antioquia. Por estrato, el 38% de los créditos los tomó gente del estrato 3, el 29% del estrato 2 y el 11% del estrato 1. Los estratos 4, 5 y 6, sumados, llegaron apenas al 22%. Arango identifica a las fintech como el motor detrás de este cambio, debido a que estas empresas llegaron a atender nichos que la banca tradicional no tocaba, con procesos digitales, ágiles y sin las barreras de siempre. “Cuando uno está construyendo esas relaciones en el mundo del crédito, lo más importante es la confianza”, explica el vicepresidente al agregar: “Y uno arranca, como en todas las relaciones de confianza, de a poquitos”. Eso significa que quienes hoy toman un microcrédito de $500.000 a tres meses están construyendo un historial que, con el tiempo, les abrirá la puerta a créditos más grandes: los de vivienda, los de vehículo, los productivos. Entérese aquí: ¿La plata no le alcanza? Estas son las deudas que debería revisar ya para oxigenar su bolsillo

El 61% de los créditos, en manos de mujeres

El dato que más llama la atención del informe es el del género, ya que el 61% de los créditos de consumo y microcrédito en Antioquia durante 2025 los tomaron mujeres. Solo el 39% correspondió a hombres. “En una cultura como la antioqueña, donde la cabeza del hogar está en buena medida en el rol de las mujeres, esto nos indica que estamos rompiendo esas brechas de exclusión que podían estar relacionadas con temas de género”, señala Arango. El vicepresidente lo enmarca en el tipo de créditos que se están analizando como consumo y microcrédito, dos líneas directamente ligadas a la economía del hogar. Son las mujeres quienes, en gran medida, administran ese gasto cotidiano, y son ellas quienes están accediendo al crédito para sostenerlo. La edad productiva lidera sin sorpresas con el grupo de 26 a 40 años que concentra el 43% de los créditos, seguido por el de 51 a 70 años (22%) y el de 41 a 50 años (21%). Los jóvenes de 18 a 25 años participan con el 13%, lo que Arango ve como señal positiva: “Las personas están ingresando en edad joven al crédito. Es inclusión”. El extremo que le preocupa al sector es el contrario, que son los mayores de 71 años, solo representan el 1% de los créditos en el departamento, pese a que ese grupo supera el 5% o 6% de la población en Antioquia. “Creemos que ahí hay una oportunidad”, dice el directivo. Y agrega: “Algunos lo llaman la economía plateada o la economía silver. Los intermediarios de crédito pueden tener temores frente a esa población, pero para eso existen soluciones como las garantías de FGA”.

El 64% de los desembolsos se concentró en créditos de hasta $1 millón, seguido por un 16% entre $2 y $10 millones, un 11% en montos superiores a $11 millones y un 9% entre $1 y $2 millones.

El alza de tasas y su impacto en el bolsillo

El informe de FGA abarca 2025, pero la conversación sobre crédito en el departamento no puede ignorar lo que ocurrió en las primeras semanas de 2026, cuando el Banco de la República subió sus tasas de interés en una decisión que dividió a su junta directiva y generó una polémica pública con el Gobierno. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Arango explica que el primer efecto visible de un ciclo alcista de tasas no es la caída en los desembolsos, sino la desaceleración en las ventas de cartera. Cuando las tasas bajan, los consumidores aprovechan para mover sus créditos a entidades que ofrecen mejores condiciones. Además, cuando suben, ese movimiento se frena. “Por el momento no hemos visto una reducción de la colocación de créditos adicionales, pero sí una menor dinámica en los movimientos de ventas de cartera”, precisa. Añadió que “el mercado sigue dinámico. Las personas tienen apetito e interés por tomar crédito”. Lo que viene, dice, depende de hasta dónde llegue el ciclo de alzas y cómo golpea la capacidad de pago de los hogares. Le puede interesar: ¿Por qué todos están comprando carro? Créditos marcaron récord de $1,19 billones en enero

El mundial y los conciertos también mueven el crédito

2026 es un año atípico en materia de consumo con el Mundial de Fútbol, los espectáculos masivos y una agenda de conciertos inusualmente activa han empujado el gasto de los colombianos hacia el entretenimiento. Y eso también se financia con crédito. Arango cuenta que desde el último trimestre de 2025 ya se ve un crecimiento importante en los desembolsos para el sector retail, con electrodomésticos, ropa, motos y experiencias como conciertos y eventos. Las fintechs, de nuevo, aparecen como el actor protagonista en ese segmento. “Desde finales del 2025, hay al menos el ánimo por seguir destinando parte de los ingresos, o decisiones de endeudamiento, a ese consumo de entretenimiento”, afirma.

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