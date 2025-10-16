EE. UU. reveló cómo una red criminal a través del esquema de “matanza de cerdos” estafó por USD 15.000 millones en criptomonedas

Desde Phnom Penh, la capital de Camboya, una red movía millas de millones de dólares en criptomonedas. En sus oficinas, cientos de personas tecleaban sin descanso, muchas de ellas. víctimas de trata, reclutadas con falsas promesas de trabajo y obligadas a Estafar a desconocidos al otro lado del mundo. Así funcionaba el entramado del Prince Group, un conglomerado dirigido por el empresario Chen Zhi, que Estados Unidos y el Reino Unido sancionaron esta semana tras descubrir su papel en un vasto imperio de ciberfraude y lavado de dinero. Las autoridades incautaron 15.000 millones de dólares en criptomonedas relacionados con sus operaciones.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro estadounidense, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido (FCDO), describieron cómo esta red transnacional perpetraba fraudes financieros a ciudadanos de todo el mundo. “El rápido aumento del fraude transnacional ha costado a los ciudadanos estadounidenses millas de millones de dólares, con los ahorros de toda una vida perdida en cuestión de minutos”, advirtió el secretario del Tesoro, Scott Bessent. “El Tesoro está tomando para proteger a los estadounidenses, combatiendo duramente a los estafadores extranjeros”. El esquema más rentable del grupo era.el “carnicería de cerdos” o “matanza de cerdos”, una estafa digital que crea una relación de confianza con la víctima a lo largo de semanas o meses. Luego, la convención de invertir grandes sumas de dinero en una plataforma de criptomonedas o de inversión falsa. El término se refiere a “engordar al cerdo” (la víctima) con falsas ganancias para luego robarle todos sus fondos.

Los delincuentes, muchas veces actuando desde complejos en Camboya,se hacían pasar por inversores, asesores financieros o incluso parejas sentimentales en redes sociales. Detrás de esas cuentas falsas, los estafadores eran, en muchos casos, cautivos. Los informes del Tesoro estadounidense hablan de “trata de personas con finos de trabajo forzado y métodos bárbaros de control”, incluyendo aislamiento, amenazas sexuales, multas arbitrarias y confiscación de documentos. Estados Unidos Acusar a esta red de cometer delitos transnacionales como la “sextorsión, el lavado de dinero, extorsiones, corrupción, los juegos de azar ilegales en línea y el tráfico, la tortura y la extorsión a escala industrial de trabajadores esclavizados para promover la operación de al menos diez compuestos fraudulentos en Camboya”. Los complejos —algunos bajo la fachada de casinos y hoteles de lujo como el Jin Bei Group— funcionaban como centros de fraude industrial, donde cada trabajador era forzado a mantener decenas de conversaciones simultáneas con potenciales víctimas en distintas partes del mundo.