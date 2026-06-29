Reto que dejan vehículos eléctricos en Medellín: ¿qué pasará con miles de baterías que cumplen su vida útil?

Mientras usted espera que un semáforo peatonal le dé paso, puede ver todo tipo de vehículos eléctricos: patinetas, bicicletas y triciclos y hasta los glamourosos carros Tesla. Todos ellos forman parte de los casi 12.000 automotores que circulan por Medellín y el Valle de Aburrá.
Ante esto hay una pregunta que vale la pena hacerse, aunque sus verdaderos alcances podrían verse dentro de unos años: ¿La ciudad está preparada para disponer adecuadamente de la cantidad de baterías que estos vehículos usan una vez termine su vida útil?
No es un asunto menor debido a que una batería de ion-litio abandonada en un relleno sanitario –o quemada o manipulada incorrectamente– puede liberar sustancias peligrosas como el fluoruro de hidrógeno (un gas altamente tóxico y corrosivo), generando incendios o contaminando suelos y fuentes hídricas.