Envigado estrena la primera red pública de carga para carros eléctricos del país

Envigado dio un nuevo paso en su apuesta por la movilidad sostenible al convertirse en el primer municipio de Colombia en implementar una red pública de carga para vehículos eléctricos.

La estrategia arrancó con tres estaciones de carga ubicadas en la Calle de la Buena Mesa (Cra. 45 A Calle 30 A Sur 30 S 21), la Iglesia El Portal (Cra. 47 con Calle 34 Sur) y el sector del colegio Manuel Uribe Ángel (Calle 38 Sur - Carrera 44). Los puntos operan las 24 horas del día y tienen un número de la línea de atención visible. Velttio se encargará directamente del soporte técnico y la resolución de inquietudes sobre pagos, funcionamiento o sesiones de carga a través de ella.

Este proyecto tiene el propósito de “impulsar la movilidad sostenible, acelerar la transición energética y contribuir a la modernización del espacio público mediante un desarrollo ambientalmente responsable”, según informó la Alcaldía.

Las tres estaciones nuevas forman parte de un plan piloto desarrollado por la Alcaldía de Envigado a través de la Empresa de Desarrollo Urbano y Rural de Envigado (DeSur) y la compañía especializada en infraestructura de carga eléctrica Velttio.

Según explicaron los responsables del proyecto, la iniciativa busca responder a una necesidad creciente entre los propietarios de vehículos eléctricos, especialmente aquellos que viven en edificios o unidades residenciales donde la instalación de cargadores particulares puede resultar compleja o inviable.

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Las estaciones cuentan con tecnología de carga semirrápida de 7 kilovatios (kW) y conectores estándar tipo 2, compatibles con la mayoría de vehículos eléctricos del mercado mediante adaptadores. Dependiendo de la capacidad de la batería, una carga completa puede tardar entre cuatro y ocho horas.

Cada persona puede utilizar una forma flexible de carga que va desde 1 minuto en adelante o desde un kilovatio por hora de carga. O también pueden usar una calculadora virtual que Velttio pone a disposición.

El servicio será administrado a través de la aplicación Velttio, disponible para dispositivos Android y iOS. La plataforma permite ubicar las estaciones, consultar su disponibilidad en tiempo real para evitar filas o desplazamientos innecesarios, con un mapa de colores que muestra en verde las que están disponibles o en amarillo las que están reservadas u ocupadas. También permite reservar espacios de carga, monitorear el consumo de energía y acceder al historial de sesiones realizadas.

Para utilizar el servicio, los usuarios deberán descargar la aplicación, crear una cuenta, validar su identidad mediante un código de seguridad y registrar un método de pago. Desde la plataforma podrán reservar una estación, escanear el código QR del cargador al llegar al punto de carga e iniciar la sesión de carga desde el celular. Durante el proceso, la aplicación mostrará en tiempo real la energía suministrada, el tiempo transcurrido y el valor acumulado de la carga.