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En medio de reclamos e intimidaciones, así avanza el escrutinio en Medellín, ¿hay cambios versus el preconteo?

La jornada de este lunes estuvo marcada por la presencia de activistas en Plaza Mayor que exigían abrir los votos sin respetar el proceso ni surtir los trámites respectivos.

  • Durante la jornada de escrutinio, este lunes en Plaza Mayor Medellín, se presentaron reclamos, principalmente de activistas de la campaña de Iván Cepeda, que exigían abrir los votos sin surtir los requisitos. Foto: Cortesía
    Durante la jornada de escrutinio, este lunes en Plaza Mayor Medellín, se presentaron reclamos, principalmente de activistas de la campaña de Iván Cepeda, que exigían abrir los votos sin surtir los requisitos. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 2 horas
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El cierre de los escrutinios en Medellín, este lunes en Plaza Mayor, estuvo marcado por las denuncias, las ofensas y los enfrentamientos verbales entre los seguidores y delegados de los candidatos Abelardo de la Aspriella e Iván Cepeda.

Para saber más: Abelardo barrió en Antioquia en segunda vuelta: ganó en 108 de los 125 municipios

Lo que debió ser un escenario de respeto hacia los jurados que realizaban la labor de escrutinio, con el pasar de las horas se convirtió en uno de acusaciones e intimidaciones.

Según personas que estaban en el lugar, algunos activistas de la campaña del candidato perdedor, de acuerdo con el preconteo entregado el domingo por la Registraduría, pasaban por cada mesa haciendo impugnaciones y pidiendo abrir los votos, aun sin los trámites requeridos.

“No quieren reconocer los resultados de ninguna manera. No recuperaron ni siquiera un voto. Están poniendo condiciones y pidiendo garantías”, dijo Thomas Piedrahita, activista político y consejero de Juventud en Envigado.

Por su parte, el concejal de Medellín, Andrés Tobón, comentó que hubo un trabajo juicioso, a pesar de los reclamos, algunos agresivos e intimidantes, y que entregaron las garantías para la campaña.

“Estaremos vigilantes de que ninguna reclamación sin sentido prospere”, afirmó Tobón.

El martes la jornada continuará con el escrutinio de las mesas departamentales y se espera que las hostilidades bajen de tono.

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