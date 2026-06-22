Abelardo barrió en Antioquia en segunda vuelta: ganó en 108 de los 125 municipios

Antioquia habló en las urnas y fue clave en la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia. En 108 de los 125 municipios del departamento tuvo una alta votación el candidato de derecha, mientras que en los 17 restantes hubo un respaldo al proyecto continuista del gobierno de Gustavo Petro. Así lo indicaron desde la Registraduría, luego de los resultados del preconteo que se hizo tras las votaciones del pasado domingo en todo el territorio nacional. En el departamento 3.429.094 personas ejercieron su derecho al voto, lo que representó el 62,93% del censo electoral, ya que estaban habilitadas 5.448.240 para ejercer este derecho.

De quienes votaron, 3.319.515 lo hicieron por alguno de los candidatos, mientras que 73.530 lo hicieron en blanco, 5.080 no marcaron sus tarjetones y 30.969 fueron votos nulos. El mandatario electo se llevó en el departamento 2.185.834 votos, lo que representó el 64,42% de la preferencia de los electores, siendo uno de los territorios que fue clave para su elección presidencial. Cepeda, por su parte, logró 1.133.681, equivalente a un 33,41%. Entérese: Esta fue la segunda vuelta con la más alta participación en la historia de Colombia; así fueron las cifras En cuanto a subregiones, en seis de las nueve subregiones hubo una preferencia radical por de la Espriella, quien se quedó con la mayoría de los votos en todos los municipios del Valle de Aburrá, Suroeste, Oriente, Occidente y Magdalena Medio.

El panorama en favor de Cepeda cambió en el Bajo Cauca, donde se quedó con cinco de los seis municipios (solo en Nechí ganó de la Espriella). Le puede interesar: De la Espriella ganó la elección más apretada y la de más alta participación: cinco datos clave de la segunda vuelta También ocurrió en el Urabá, quedándose con siete de los 11 municipios, siendo Necoclí, San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá y Arboletes los que eligieron al actual mandatario. En Turbo, Mutatá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Murindó y Vigía del Fuerte votaron por Cepeda. En el Norte y Nordeste la votación estuvo más dividida entre los aspirantes presidenciales. En 15 de los 17 municipios del Norte venció de la Espriella, siendo Valdivia y Guadalupe los únicos que preferían la continuidad del proyecto de Gustavo Petro.