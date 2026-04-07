Carlos Pesebre reapareció en Mesa de Paz y echó para atrás su renuncia

Luego del intenso revuelo que se desató en enero pasado, Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, reversó su renuncia a la Mesa de Paz de la Cárcel de Itagüí y anunció que se mantendrá en esos diálogos con el Gobierno Nacional. El anuncio fue realizado este martes durante una rueda de prensa, en la que los integrantes de ese espacio de diálogo le salieron al paso a la polémica por la suspensión de las órdenes de captura que había avalado la Fiscalía, pero que luego echó para atrás para 16 cabecillas. En contexto: Renunció Carlos Pesebre a la Mesa de Paz de las bandas de Medellín con el Gobierno: “Estamos en un punto muerto” La renuncia de Carlos Pesebre, que se hizo pública a través de una carta con fecha del 31 de enero, generó debate por dejar en el aire serios reparos a dicho espacio, sobre todo en relación a la seriedad del Gobierno Nacional y los avances sustanciales de los diálogos.

En el documento, el cabecilla señalaba que los diálogos estarían en un “punto muerto” y expresó su consternación por lo que consideró un “alto grado de inseguridad jurídica y física” para los participantes. Sobre su dimisión, Ramírez García arrancó planteando que su decisión había estado motivada por razones personales, pero que al final no se habría hecho efectiva. Lea también: Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá “Hace poco hice una solicitud escrita para renunciar como vocero, no a la construcción de paz, sino renunciando como vocero por motivos más personales y por motivos de ideología y también por las presiones jurídicas, casi ilegales, que estaban haciendo sobre mi familia y sobre mi persona. Eso generó una controversia, pero entonces aquí estoy para aclarar el tema. La renuncia se solicitó por métodos que no eran los normales, entonces yo seguí trabajando en la mesa porque tenemos múltiples temas en los que tenemos que estar constantemente reunidos”, planteó Ramírez, señalando a renglón seguido que, al no abandonar el espacio, decidió revertir la renuncia y mantenerse en el mismo.