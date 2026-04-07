Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá

En una entrevista concedida a Caracol Radio, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que se decidió revocar la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura que pesaban sobre líderes de estructuras criminales que adelantan diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá. No obstante, Camargo precisó que la medida de suspensión se mantendrá para las otras 7 órdenes de captura restantes. “De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, expresó. En contexto: ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’: estos son los 23 cabecillas del ‘Tarimazo’ de Petro a los que la Fiscalía les levantó órdenes de captura Además, la fiscal dijo que “de verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”.

Cabecillas a los que les retiraron la suspensión de captura

En el artículo primero del documento de la Fiscalía se decidió revocar parcialmente la Resolución 0072 del 27 de marzo de 2026, retirando como beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura a “Andrés Felipe Rodas Montoya, Carlos Augusto Correa López, Dayron Alberto Muñoz Torres, Elder Darbey Zapata Rivera, Freyner Alfonso Ramírez García, Iván Darío Suárez Muñoz, Jesús David Hernández Grisales, Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, José Leonardo Muñoz Martínez, Juan Camilo Rendón Castro, Juan Carlos Mesa Vallejo, Juan Fernando Álvarez, Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, Paulo Andrés Torrez Flórez, Sebastián Murillo Echeverri y Walter Alonso Román Jiménez”.

La suspensión

El pronunciamiento del alcalde de Medellín

En medio de una entrevista que le concedió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, a la FM, aseguró que este anuncio de la fiscal es una “buena decisión para enderezar el camino”. Además, señaló que todavía quedan siete órdenes de captura “en observación” y que “le solicitaría también a la señora fiscal que revise este caso”.

Justamente, el alcalde se refirió al caso de alias ‘El Montañero’, Gustavo Adolfo Pérez Peña -máximo cabecilla de “El Mesa”, estructura nacida en Bello con tentáculos en varias regiones del país- que “queda con orden de captura suspendida”. También señaló en entrevista que “en este momento hay orden de captura vigente contra alias ‘El Montañero’ por temas de homicidio. Se habla de narcotráfico a Europa, especialmente a España y a otros países. Es un tipo muy peligroso de la estructura ‘El Mesa’, que tiene alcance transnacional”. Amplíe la noticia: Exclusivo | Resolución de Fiscalía frenó inminente captura por homicidio de ‘el Montañero’, vocero de bandas del Valle de Aburrá Por último, dijo que “en últimas el país no puede seguir en manos de bandidos. Usted aquí ve que lo que está gobernando básicamente es un agente que hizo alianzas con estructuras criminales”. En un posterior mensaje que compartió a través de su cuenta de X (antes Twitter), el alcalde aseguró que “el caso de alias ‘el Montañero’ es muy grave. Inaceptable que el gobierno Petro le haya solicitado a la Fiscalía que levante orden de captura vigente por homicidio”.

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