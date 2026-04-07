Fiscalía revoca la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura a cabecillas criminales en el Valle de Aburrá

En una entrevista concedida a Caracol Radio, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que se decidió revocar la suspensión de 16 de las 23 órdenes de captura que pesaban sobre líderes de estructuras criminales que adelantan diálogos de paz urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
No obstante, Camargo precisó que la medida de suspensión se mantendrá para las otras 7 órdenes de captura restantes.
“De parte de la Fiscalía se emitió esta resolución, la 0079, que ayer se comunicó a la Oficina del Consejero Comisionado y al Inpec, revocando la suspensión de 16 de esas 23 órdenes de captura respecto de las personas que tenían esa suspensión”, expresó.
En contexto: ‘Douglas’, ‘Carlos Pesebre’ y ‘Tom’: estos son los 23 cabecillas del ‘Tarimazo’ de Petro a los que la Fiscalía les levantó órdenes de captura
Además, la fiscal dijo que “de verdad que nosotros no nos imaginamos que se hiciera una solicitud de suspensión de órdenes de captura respecto de personas que cumplen condenas”.