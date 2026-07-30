Ausencia laboral destapó el asesinato de una mujer dentro del baño de su casa en Itagüí

La ausencia de Arelis María Bertel Hernández a su trabajo se le hizo muy extraña a sus jefes y compañeros de trabajo, ya que no era recurrente que faltara al cumplimiento de sus labores como empleada de oficios varios. Después de varias horas de intentar contactarla, sus familiares fueron a su casa y se dieron cuenta que fue asesinada a puñaladas en el baño de su casa.
El hallazgo del cuerpo sin vida de esta mujer, de 41 años, se registró sobre las 8:00 de la noche del pasado miércoles en la calle 39 con la carrera 49, en este barrio del barrio San José, de Itagüí, sur del Valle de Aburrá. Lo encontraron luego de que su hija ingresara a la propiedad con apoyo de personal de una empresa de cerrajería.