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Se hacían pasar por vendedores de rosas para atracar en Medellín

Dos hombres merodeaban por las calles de Medellín con un ramo de flores para despistar a peatones y presuntamente robarlos. Así fueron descubiertos por la Policía.

  • Los presuntos ladrones fueron captados a través de la red de cámaras de seguridad de Medellín. FOTOS: Cortesía Alcaldía de Medellín
    Los presuntos ladrones fueron captados a través de la red de cámaras de seguridad de Medellín. FOTOS: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
El Colombiano
hace 1 hora
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En una redada sorpresa, agentes de la Policía detuvieron a dos hombres señalados de hacerse pasar por vendedores de flores para cometer robos en Medellín.

Los implicados fueron descubiertos a través de la red de cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín, desde donde las autoridades coordinaron un operativo relámpago en el que fueron capturados en flagrancia.

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En múltiples videos difundidos por las autoridades, logra verse cómo los implicados caminaban por diferentes puntos de la ciudad portando ramos de rosas y abordando a peatones, muchos de ellos turistas.

En uno de los videos logra verse cómo uno de los presuntos asaltantes aborda a una víctima que caminaba por un andén y mientras le ofrecía el producto, intentó colarle una mano dentro de uno de sus bolsillos.

Al percatarse de la maniobra, la víctima se sobresaltó e increpó al presunto asaltante.

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En el material recabado por las autoridades también quedó captado cómo los presuntos delincuentes merodeaban por la zona montados en moto para así seleccionar a sus víctimas y también tener margen de huir de la escena de los hechos.

Fue precisamente mientras se desplazaban en moto que una patrulla de la Policía, ya alertada de la presencia de los implicados, los interceptó en un cruce vial y los requisó, encontrando los ramos de flores con los que presuntamente cometían los atracos.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó la captura y señaló que la motocicleta fue inmovilizada y las dos personas implicadas fueron puestas tras las rejas mientras se resuelve su situación judicial.

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“Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto. Los visualizadores detectaron a un individuo que, bajo esa fachada, intentaba robar a la gente. De inmediato activamos el seguimiento e identificamos también una moto presuntamente involucrada. En tiempo real la Policía actuó sin demora y detuvo a estos dos hombres que andaban en la zona en busca de sus víctimas”, expresó el mandatario distrital.

Este operativo se enmarca en medio de los esfuerzos de las autoridades por ponerle freno a los hurtos en la ciudad, que durante los primeros meses de este año han registrado una disminución en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Según se desprende de las estadísticas del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia (SISC) de la Alcaldía, con corte al pasado 3 de abril, en Medellín se habían registrado 5.023 hurtos a personas, lo que equivale a un 12% menos en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían presentado 5.695.

De igual forma los hurtos de motos pasaron de 1.662 en 2025 a 742 en 2026 (ambos entre enero y abril), los hurtos de carros pasaron de 230 a 179, los hurtos de residencia de 451 a 220 y los hurtos a establecimientos comerciales de 533 a 236, representando este último la reducción porcentual más alta, con 56%.

Entre tanto, se calcula que en lo que va de este año por lo menos 516 personas han sido capturadas por robar en la capital antioqueña.

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