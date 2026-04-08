Se hacían pasar por vendedores de rosas para atracar en Medellín

En una redada sorpresa, agentes de la Policía detuvieron a dos hombres señalados de hacerse pasar por vendedores de flores para cometer robos en Medellín. Los implicados fueron descubiertos a través de la red de cámaras de seguridad de la Alcaldía de Medellín, desde donde las autoridades coordinaron un operativo relámpago en el que fueron capturados en flagrancia. Le puede interesar: ¿Por eso se dañaba la señal? Cayó banda dedicada a robar y dañar redes de Claro en Medellín y otros municipios de Antioquia En múltiples videos difundidos por las autoridades, logra verse cómo los implicados caminaban por diferentes puntos de la ciudad portando ramos de rosas y abordando a peatones, muchos de ellos turistas.

En uno de los videos logra verse cómo uno de los presuntos asaltantes aborda a una víctima que caminaba por un andén y mientras le ofrecía el producto, intentó colarle una mano dentro de uno de sus bolsillos. Al percatarse de la maniobra, la víctima se sobresaltó e increpó al presunto asaltante. Lea también: Video | Así fue el violento atraco en un local comercial en El Poblado; ofrecen millonaria recompensa En el material recabado por las autoridades también quedó captado cómo los presuntos delincuentes merodeaban por la zona montados en moto para así seleccionar a sus víctimas y también tener margen de huir de la escena de los hechos.

Fue precisamente mientras se desplazaban en moto que una patrulla de la Policía, ya alertada de la presencia de los implicados, los interceptó en un cruce vial y los requisó, encontrando los ramos de flores con los que presuntamente cometían los atracos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, resaltó la captura y señaló que la motocicleta fue inmovilizada y las dos personas implicadas fueron puestas tras las rejas mientras se resuelve su situación judicial. Siga leyendo: Desmantelan desguazadero de vehículos que intentaron camuflar como un parqueadero en el centro de Medellín “Gracias al monitoreo permanente de nuestras cámaras de seguridad y a la rápida reacción de la Policía nos anticipamos a un intento de hurto. Los visualizadores detectaron a un individuo que, bajo esa fachada, intentaba robar a la gente. De inmediato activamos el seguimiento e identificamos también una moto presuntamente involucrada. En tiempo real la Policía actuó sin demora y detuvo a estos dos hombres que andaban en la zona en busca de sus víctimas”, expresó el mandatario distrital.