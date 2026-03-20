Desmantelan desguazadero de vehículos que intentaron camuflar como un parqueadero en el centro de Medellín

Lo que se pensaba que era un parqueadero de carros por la cantidad de vehículos que ingresaban, se terminó descubriendo que al final era un desguazadero de vehículos. Se supo luego de que la Policía Metropolitana y la Secretaría de Seguridad de Medellín llegaron al lugar y desmantelaron este establecimiento.
Ubicaron este local mediante el seguimiento con cámaras LPR de un vehículo que fue hurtado. Estos dispositivos con tecnología de reconocimiento de placas, apoyado con las cámaras de videovigilancia, permitieron hacer el rastreo del mismo y este los direccionó hasta este espacio, ubicado en el barrio Prado, en el centro de Medellín.