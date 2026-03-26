Video | Así fue violento el atraco en un local comercial en El Poblado; ofrecen millonaria recompensa

El suceso ocurrió en la noche del pasado martes 24 de marzo en lo que sería un local de comidas rápidas en la Transversal Inferior. En el video se puede apreciar cómo, en primer lugar, dos hombres ingresan al lugar, con cascos puestos y con armas de fuego, intimidando a los comensales mientras proceden a despojarlos de sus pertenencias : cadenas, celulares y otros artículos que tenían las víctimas en su posesión.

Otro hecho de inseguridad en Medellín tiene en alerta a la ciudadanía, más específicamente a los habitantes de la comuna 14 El Poblado, quienes hace apenas unos días fueron testigos de un hurto en un establecimiento comercial de la zona, por el que las autoridades ofrecen una jugosa recompensa.

Luego, se puede observar el arribo de otro delincuente, quien genera aún más tensión por la forma en la que arremete contra las personas que estaban allí. Unas, impactadas al ver lo sucedido, quedaron “petrificadas”, mientras que los demás no tuvieron más alternativa que entregar sus cosas. Posteriormente los delincuentes huyen en dos motocicletas dejando en medio de la zozobra y el pánico a los comensales.

Una vez las autoridades conocieron el hecho, Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín, anunció una recompensa de hasta $25 millones por información que permita la identificación, captura y judicialización de los atracadores, de quienes quedó algún registro visual en las cámaras de seguridad del establecimiento.

“Estos también van a caer. No hay escondite que los salve. Estuvimos en su propia madriguera, en el sector de Moscú, donde se esconden estos bandidos. Seguimos en el territorio, entregando volantes con recompensa de hasta $25 millones por información que permita la captura de estos atracadores”, dijo el funcionario.

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Además, frente a los más recientes hechos de hurto en la capital antioqueña, agregó: “La gente está cansada de los bandidos y nosotros no vamos a parar hasta verlos tras las rejas. Así tengamos a hoy una reducción del 22 % en el atraco, somos los primeros en reconocer que no es suficiente, y vamos a ir por ellos y por todos donde sea, una y otra vez, hasta que les quede claro que con la ciudadanía no se meten.

Simultáneamente, Villa Mejía dijo que también se ofrece una recompensa de $25 millones por información que derive en la captura de los integrantes de la estructura delincuencial “Moscú 2”, del Grupo Delincuencial Organizado “La Terraza” de Manrique.