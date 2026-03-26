Video | Así fue violento el atraco en un local comercial en El Poblado; ofrecen millonaria recompensa

Otro hecho de inseguridad en Medellín tiene en alerta a la ciudadanía, más específicamente a los habitantes de la comuna 14 El Poblado, quienes hace apenas unos días fueron testigos de un hurto en un establecimiento comercial de la zona, por el que las autoridades ofrecen una jugosa recompensa.
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El suceso ocurrió en la noche del pasado martes 24 de marzo en lo que sería un local de comidas rápidas en la Transversal Inferior. En el video se puede apreciar cómo, en primer lugar, dos hombres ingresan al lugar, con cascos puestos y con armas de fuego, intimidando a los comensales mientras proceden a despojarlos de sus pertenencias: cadenas, celulares y otros artículos que tenían las víctimas en su posesión.