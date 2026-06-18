Robaron computador a investigador que halló “error” en cifras de desempleo del Dane, ¿coincidencia?

El hecho habría ocurrido entre las 9:00 y 9:30 de la noche, cuando apenas comenzaba el partido de fútbol que la Selección Colombia le ganó 3-1 a Uzbekistán . El docente e investigador había estado cenando en un conocido restaurante y cuando salió para abordar de nuevo su vehículo descubrió el hurto.

Edwin Torres, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UdeA le contó a EL COLOMBIANO que el hurto se produjo este miércoles en la noche.

Solo unos días después de que se publicara un estudio de la Universidad de Antioqui a en el que halló inconsistencias en las cifras oficiales de desempleo publicadas por el Dane , al investigador que dirigió el estudio le robaron su computador.

“Cuando término el primer tiempo, fuimos a revisar el carro y vimos que los vidrios estaban rotos, ya no había nada adentro”, dijo el docente Torres.

De inmediato, este llamó a la Policía y notificó a la Sijín de lo que había ocurrido, pero allí le sugirieron que madrugara hoy a interponer la denuncia.

Al preguntarle si percibe alguna relación entre el robo y la divulgación de los datos que pusieron en aprietos al Gobierno y al Departamento Administrativo Nacional de Estadística para explicar posibles fallas en la información oficial acerca de empleo en el país, Torres indicó que le parece algo extraño, pues en el sector donde estaba estacionado se nota que, habiendo muchos carros y algunos evidentemente más lujosos, los delincuentes fueron directamente hacia el suyo. De allí le sacaron dos maletines y en uno de ellos estaba el computador.

“Ojalá sea un asunto asilado a eso, pero he frecuentado muchas veces ese restaurante y nunca me había pasado nada”, añadió el investigador de temas económicos.

El estudio titulado “¿Tenemos más o menos formalidad laboral? La historia con las cifras del DANE versus los registros de pago de seguridad social”, elaborado por Torres, concluye que, mientras el Dane sostiene que durante el último año se crearon 814.000 empleos formales, en realidad se habría perdido más de 170.000.

Las explicaciones al respecto fueron publicada por EL COLOMBIANO el fin de semana pasado y posterior a esto el DANE salió a explicar las razones de las diferencias identificadas por el estudio de la UdeA es que el análisis no incorporó la Actualización del Marco 2018, un ajuste metodológico vigente en la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) desde 2021 y disponible públicamente en la página web de la entidad.

Volviendo al robo, un video grabado por una cámara de seguridad de un establecimiento vecino captó toda la operación ejecutada por dos hombres. El más visible es un joven alto y delgado, vestido de tenis blancos, bluyin lo mismo que de camiseta y gorra negra. Mientras este se dirige hacia el auto del profesor Torres para cometer el ilícito, el otro permanece al otro lado de la calle vigilando.

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Tras un instante, se reúnen de nuevo y ambos avanzan hacia un carro Chevrolet blanco, a bordo del cual se alejan del sector sin ningún problema.

De acuerdo con Torres, en realidad dentro del computador hurtado no había ninguna información que comprometa la continuidad de posibles indagaciones con relación a su tema de estudio sobre las cifras de desempleo, pues el estudio inicial lo realizó con base en información pública a la que cualquier persona puede tener acceso.

Aunque Torres no mencionó nada al respecto, es importante recordar que del Consejo Superior de la UdeA hace parte Wilmar Mejía, quien hasta hace poco hizo parte de la Dirección de Inteligencia del gobierno del presidente Gustavo Petro y más recientemente fue nombrado como director de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).

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Desde que se divulgó la vinculación de una persona ligada al alma máter antioqueña con una dependencia de inteligencia, el asunto ha despertado suspicacias y prevenciones.