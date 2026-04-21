Por gritar y quitarle el celular a un usuario, suspenden a funcionario de la Alcaldía de Medellín

A un funcionario de la Alcaldía de Medellín le está saliendo caro el haberle gritado y arrebatado el teléfono celular a un usuario, ya que la Personería Distrital lo acaba de suspender de su cargo por un lapso de cuatro meses.

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El afectado con la medida es Luis Fernando Marín Ricaurte, un empleado de carrera que tiene más de doce años adscrito a la administración pública.

De hecho aparece en el conjunto de servidores municipales que el primero de diciembre de 2023 recibió una distinción del entonces alcalde, Daniel Quintero, al haber alcanzado sus diez años de antigüedad. Es decir que hoy día supera los doce años en ejercicio de sus funciones.

Está adscrito a la Secretaría de Educación del Distrito Especial de Medellín como técnico administrativo. La Personería le impuso el castigo consistente en la cesación en el ejercicio de sus funciones por espacio de cuatro meses y una inhabilidad especial para ocupar otros cargos públicos por el mismo término.

Adicionalmente, la Personería ordenó compulsar copias a la Dirección de Control Disciplinario Interno del Distrito de Medellín, con el fin de que también evalúe la conducta de los servidores públicos involucrados en los hechos.

Se trata de una sanción en segunda instancia dentro del proceso de averiguación disciplinaria que fue radicado con el número 859209078. Dentro de este, la agencia local del Ministerio Público determinó que Marín Ricaurte incurrió en una falta disciplinaria grave a título de dolo.

El argumento es que “vulneró el deber funcional previsto en el numeral 7 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019, relacionado con el trato respetuoso hacia los ciudadanos en el ejercicio de sus funciones”.

El episodio por el que está siendo procesado disciplinariamente ocurrió el 17 de marzo de 2023, cuando en las instalaciones de la Secretaría de Educación de Medellín estaba realizando su trabajo y, según la Personería, adoptó un comportamiento irrespetuoso frente a usuarios del servicio.

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Concretamente, lo que hizo, de acuerdo con el organismo de control, fue elevar el tono de la voz, llamar al personal de seguridad y arrebatarle el teléfono celular a una persona que en ese momento tenía la calidad de usuario.