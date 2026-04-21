Solo 2 millones de personas ganan el mínimo, pero el 80 % de los colombianos se pensiona con él: Asofondos

En los últimos meses, el Gobierno ha tomado decisiones que han puesto en alerta al sector pensional. La primera fue la modificación del decreto de deslizamiento, que derivó en un aumento del costo de las rentas vitalicias.
A esto se sumó la expedición del decreto que limita la inversión del ahorro pensional en el exterior, así como la publicación para comentarios de un borrador que plantea trasladar al menos $25 billones de las AFP a Colpensiones para cubrir a las personas que ejercieron su derecho de traslado en la ventana de oportunidad. Todo esto ocurre mientras la reforma pensional continúa en el limbo jurídico.
En este contexto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló en Foro LR sobre las implicaciones de estos cambios para el sistema pensional y los efectos del incremento del salario mínimo de 23,7%. Señaló que cerca de 80% de los afiliados termina pensionándose con un mínimo.