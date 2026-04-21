Solo 2 millones de personas ganan el mínimo, pero el 80 % de los colombianos se pensiona con él: Asofondos

En los últimos meses, el Gobierno ha tomado decisiones que han puesto en alerta al sector pensional. La primera fue la modificación del decreto de deslizamiento, que derivó en un aumento del costo de las rentas vitalicias. A esto se sumó la expedición del decreto que limita la inversión del ahorro pensional en el exterior, así como la publicación para comentarios de un borrador que plantea trasladar al menos $25 billones de las AFP a Colpensiones para cubrir a las personas que ejercieron su derecho de traslado en la ventana de oportunidad. Todo esto ocurre mientras la reforma pensional continúa en el limbo jurídico. En este contexto, Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló en Foro LR sobre las implicaciones de estos cambios para el sistema pensional y los efectos del incremento del salario mínimo de 23,7%. Señaló que cerca de 80% de los afiliados termina pensionándose con un mínimo.

¿Cuál es el problema de fondo con esta medida? ¿Se debería trasladar la fijación del salario mínimo al Banco de la República? El Gobierno dice que necesita esos recursos para pagar pensiones, ¿es válido?

Cuando una persona acumula suficiente capital para pensionarse, puede comprar una renta vitalicia. Ese seguro lo vende una aseguradora, que garantiza una pensión de por vida.

Por ejemplo, si alguien tenía $350 millones en su cuenta individual, hasta el 27 de diciembre eso era suficiente para pensionarse con un salario mínimo, porque el Gobierno compensaba a las aseguradoras por aumentos del salario mínimo por encima de la inflación. Sin embargo, el 31 de diciembre se expidió un decreto que limita esa compensación a 60%, lo que trasladó el costo al afiliado. Como resultado, ahora se requieren cerca de $550 millones para lograr esa misma pensión.

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Se han presentado demandas ante el Consejo de Estado por las afectaciones que genera el decreto. Sin embargo, el problema de fondo es la forma en que se fija el salario mínimo, que es una variable clave para el sistema pensional.

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Es una variable crítica. Aunque solo cerca de 2 millones de colombianos ganan el salario mínimo, alrededor de 80% de los pensionados se pensiona con ese nivel.

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Desde el punto de vista técnico, el salario mínimo debería crecer por encima de la inflación únicamente en línea con la productividad laboral. Incrementos superiores generan distorsiones económicas. El reto es construir un marco políticamente viable que limite esas decisiones. El salario mínimo no debería utilizarse como herramienta de política social. Si el Gobierno quiere otorgar subsidios, debe hacerlo de manera explícita a través del presupuesto.

FOTO: ESNEYDER GUTIÉRREZ

Usarlo como mecanismo indirecto termina afectando a los más vulnerables, especialmente en un país donde más de 50% de los trabajadores es informal y no gana siquiera un salario mínimo.

No necesariamente. El Banco de la República tiene funciones claras en materia monetaria y no debería asumir todas las decisiones económicas. Lo más adecuado es mantener un proceso de concertación, pero con reglas más estrictas y criterios técnicos. Se necesitan límites para evitar distorsiones que afectan a pensionados.

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Porque el Gobierno parte de la idea de que en Colombia hay un problema de ahorro, cuando no es así. En ese contexto, el decreto obliga a los fondos de pensiones a reducir su inversión en el exterior a un máximo de 30% en cinco años, con una meta intermedia de 35% en tres años, desde 48% actual. Esto implica una desinversión cercana a 20% de un portafolio que supera los $500 billones.

Aunque el decreto contempla que no se cumpla si no hay alternativas que mantengan rentabilidad, riesgo y liquidez, lo cierto es que reducir la diversificación disminuye la rentabilidad esperada, aumenta el riesgo y complica la liquidez. Por eso estamos evaluando acciones judiciales para proteger el ahorro.

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Está en máximos históricos. Más de 80% de los más de $500 billones administrados corresponden a rendimientos. Eso significa que el sistema ha sido efectivo en ayudar a los trabajadores a pensionarse. Sin embargo, con este decreto se prioriza la inversión local sobre la rentabilidad, lo que puede traducirse en pensiones más bajas y en un mayor tiempo para pensionarse.

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Sí. En los últimos 15 años, bajo el esquema de multifondos, los recursos han tenido una rentabilidad real promedio de 8,4% efectivo anual, con una volatilidad de 1,3%, lo que implica que los rendimientos suelen oscilar entre 7% y 9%. Si esos recursos se hubieran invertido únicamente en Colombia, incluso con una gestión responsable, la rentabilidad habría sido aproximadamente la mitad, con el doble de riesgo. Ese es el escenario al que se enfrentarían los trabajadores con la restricción del decreto.

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Tendría que revisarse. El nuevo sistema no operará con multifondos sino con cuentas generacionales, donde la inversión se ajusta según la edad del afiliado. Este modelo incorpora mecanismos como los deslizadores del ahorro, que no son consistentes con las restricciones actuales. Por eso, si la Corte declara exequible la reforma, será necesario ajustar la reglamentación.

Tampoco. Hoy hay cerca de 100.000 personas que se trasladaron a Colpensiones usando esa ventana y que todavía no se han pensionado. Esas personas siguen cotizando y sus aportes son suficientes para pagar las pensiones de quienes ya se pensionaron por esa misma vía, que son aproximadamente 20.000. El argumento de que se requieren recursos no se sostiene.

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