Cinco municipios del Oriente de Antioquia tendrán restricción de parrillero para frenar repunte del 92% en homicidios

Las autoridades de seguridad en el departamento lanzaron un plan de choque con el que se busca controlar el repunte violento que afecta al Oriente antioqueño.
Luego de un consejo de seguridad realizado este fin de semana, en el que participaron la Fuerza Pública y los gobiernos locales, se anunciaron varias medidas para estabilizar la situación de orden público en los municipios de Rionegro, Marinilla, La Ceja, Guarne y La Unión.
Con corte al pasado 11 de marzo, según datos de la Policía Nacional, se habían registrado 54 homicidios este año, lo que equivale a un incremento del 92,8% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían presentado 28.
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La primera de ellas consiste en la activación de un plan de controles más estrictos, que tendrá como medida central la restricción del parrillero en motos.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó que esta primera medida será inicialmente estudiada, para determinar los horarios de aplicación.