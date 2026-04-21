Cinco municipios del Oriente de Antioquia tendrán restricción de parrillero para frenar repunte del 92% en homicidios

Las autoridades de seguridad en el departamento lanzaron un plan de choque con el que se busca controlar el repunte violento que afecta al Oriente antioqueño. Luego de un consejo de seguridad realizado este fin de semana, en el que participaron la Fuerza Pública y los gobiernos locales, se anunciaron varias medidas para estabilizar la situación de orden público en los municipios de Rionegro, Marinilla, La Ceja, Guarne y La Unión. Con corte al pasado 11 de marzo, según datos de la Policía Nacional, se habían registrado 54 homicidios este año, lo que equivale a un incremento del 92,8% en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando se habían presentado 28. Le puede interesar: Suroeste tiene el 18% de asesinatos en Antioquia, ¿qué hay detrás? La primera de ellas consiste en la activación de un plan de controles más estrictos, que tendrá como medida central la restricción del parrillero en motos. El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, precisó que esta primera medida será inicialmente estudiada, para determinar los horarios de aplicación.

En términos generales, Rendón señaló que el criterio será el de programar dicha restricción en los momentos del día en los que más homicidios se suelen presentar.

“Tanto las autoridades locales, en compañía de la Gobernación, como la Fuerza Pública van a activar unos planes de control y restricción en los horarios y días en que más se ha registrado el homicidio, esto para lo que tiene que ver con la restricción del parrillero. Vamos a tomar una medida en conjunto para que no se apriete en un lado y se desencadene una oleada de muertes violentas en otro lado”, anticipó el mandatario seccional. Lea también: Gobernador Rendón apretó tuercas: pidió más resultados al Gaula al combatir la extorsión en el Oriente Rendón enfatizó que la definición de dichos horarios pasará por un estudio de los comportamientos criminológicos de la subregión, con miras a que la restricción sea unificada en Rionegro, La Ceja, La Unión, Guarne y Marinilla.

Las autoridades también anunciaron la creación de una burbuja operacional para investigar y ejecutar acciones contra las estructuras del crimen organizado que tienen presencia en el Oriente antioqueño. Dicha burbuja consiste básicamente en un equipo especializado que cuenta con fiscales, investigadores de la Policía y miembros de inteligencia del Ejército que se enfocan en una determinada estructura, con el fin de entender a profundidad cómo opera, quiénes la componen y de este modo empezar a desarticularla. Siga leyendo: Así fueron las últimas horas del ganadero asesinado desde una Ducati en Envigado: era amigo del Zar de las Esmeraldas Al tratarse de un equipo especializado, dicha estrategia puede concentrar más recursos y apoyos institucionales, para que las pesquisas y acciones judiciales sean más efectivas. La Fuerza Pública señaló que la burbuja estará enfocada en las estructuras del Clan del Golfo y El Mesa, señalados de ser los principales actores de una guerra por controlar el microtráfico y otras rentas ilegales.