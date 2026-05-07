La historia de la caída de Canacol que amenaza con dejar sin gas al Caribe y golpearía al país

Es un año difícil para el sector gasífero y la seguridad energética de Colombia. La decisión de Canacol Energy, el segundo mayor productor de gas natural del país, de solicitar formalmente ante un tribunal en Alberta, Canadá, la terminación anticipada de 19 contratos, pone en vilo el abastecimiento de este energético para la Costa Caribe y podría ser el inicio de una tormenta perfecta nacional.
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Esta medida, tomada en el marco de su proceso de reorganización financiera iniciado a finales de 2025, tiene encendidas las alarmas en todo el territorio nacional, pues aparte de poner en riesgo el suministro básico también amenaza con desatar una crisis de precios.
Lo que arrancó como un problema de liquidez corporativa se está volviendo una amenaza sistémica que afecta directamente a 12 empresas nacionales, dejando a la Costa Caribe y, eventualmente, al resto del país, ante la posibilidad real de un racionamiento de energía.