Así viven los conductores de Uber en Colombia: 85% tiene deudas y solo 36% cotiza a pensión

Todos los días, miles de conductores recorren ciudades de Latinoamérica con una aplicación de transporte encendida. Para muchos, no se trata de un ingreso adicional ocasional, sino de una estrategia para enfrentar la falta de empleo estable y el aumento en el costo de vida.
Esa realidad es el punto de partida de un nuevo estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que encuestó a más de 13.000 conductores de Uber en Colombia, Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana y México.
Puede leer: El fallido veto a Uber y Didi y otras movidas del Gobierno Petro de cara a elecciones
El objetivo fue analizar cómo se vive el trabajo en plataformas digitales en la región, más allá de los efectos temporales de la pandemia, y aportar evidencia para el debate sobre los desafíos que plantea la ‘economía gig’ en los mercados laborales latinoamericanos.