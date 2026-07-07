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Ya van dos jueces que ponen en pausa las auditorías del superSalud Quintero en Medellín y Antioquia

En esta segunda ocasión, un juez consideró que hay razones para cuestionar la imparcialidad de los funcionarios que ordenaron la medida.

  • El juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín consideró que hay razones para dudar de la imparcialidad de Daniel Quintero, quien ordenó la auditoría. FOTO: COLPRENSA Y EL COLOMBIANO
    El juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín consideró que hay razones para dudar de la imparcialidad de Daniel Quintero, quien ordenó la auditoría. FOTO: COLPRENSA Y EL COLOMBIANO
Redacción El Colombiano
hace 1 hora
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Un nuevo fallo judicial echa por la borda la auditoría que ordenó la Superintendencia de Salud sobre varias dependencias que tienen que ver con las administraciones de Antioquia y Medellín.

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La semana pasada, ya el Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Itagüí le había concedido a la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) una medida cautelar ordenando la suspensión provisional de la medida de inspección mientras que se produce un fallo de fondo a una tutela que la empresa interpuso, tras considerar que la Súper requirió información protegida por reserva industrial, comercial y financiera, con lo cual estaría actuando por fuera de sus competencias.

Acá es importante recordar que el actual superSalud es el exalcalde de Medellín Daniel Quintero y que este puso al frente de la gestión mencionada a Juan David Duque, quien se desempeñó como su secretario privado hasta que el Concejo lo censuró y apartó del cargo por sus actuaciones en el manejo presuntamente irregular del fondo fijo de la Alcaldía, una especie de caja menor.

Por ello, el gerente de la FLA, Esteban Ramos aseguró que esta sería una forma de retaliación contra él por la oposición que le hizo a Quintero desde el Concejo su hermano, Alfredo Ramos.

En medio de ese panorama, la FLA presentó dos recusaciones contra Quintero y Duque, al considerar que existían circunstancias que comprometían su imparcialidad de la actuación administrativa. No obstante, ambas fueron rechazadas en menos de 36 horas.

Pero además, Quintero demandó a la FLA porque en su concepto se ha negado a entregar la información que le han solicitado.

Dudas sobre la imparcialidad

Ahora fue el Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín el que admitió otra tutela y una medida cautelar solicitada por el Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín y que tiene como efecto que se frena temporalmente la auditoría que también había iniciado la Supersalud en la Secretaría de Salud de la ciudad.

Para admitir esta acción de protección a los derechos fundamentales, el Juez 21 explica que habría “cuestionamientos serios y plausibles al auto que ordenó la auditoría como los siguientes.

“Miren la decisión como nuestra solicitud es clara con pruebas que no hay objetividad y que es evidente que están tratando de hacer daño a nuestra ciudad, teniendo en cuenta que están imputados por la Fiscalía por nuestras denuncias, y saben lo que se les viene: 4 principios de oportunidad de personas que hicieron parte de la banda ya contaron todo y entregaron pruebas de la red que crearon para desfalcar la ciudad”, escribió el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez al conocer la decisión del juez.

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La negativa de reconocer las recusaciones formuladas contra Quintero Calle y Duque, y posible vulneración del debido proceso “por intervención de funcionarios cuya imparcialidad es controvertida”, entre otras razones.

Quintero ha sostenido que la inspección hace parte de un plan nacional de vigilancia definido desde hace más de un año y que desde su llegada a la entidad se reactivaron procesos que permanecían represados.

Según la Superintendencia, se han hecho más de 750 inspecciones en el país, incluyendo visitas a secretarías de Salud y a otras licoreras departamentales.

”La misión de esta entidad es inspeccionar, vigilar y controlar. Hasta el último día de este gobierno no vamos a renunciar a esa función”, manifestó el superintendente en su momento.

¿Por qué un juez suspendió la auditoría de la Superintendencia de Salud a la Secretaría de Salud de Medellín?

El Juzgado 21 Laboral del Circuito de Medellín suspendió provisionalmente la auditoría al admitir una acción de tutela presentada por el Distrito de Medellín. El despacho consideró que existían cuestionamientos serios sobre la actuación administrativa, entre ellos la negativa de la Superintendencia de Salud a aceptar las recusaciones formuladas contra el superintendente Daniel Quintero y el funcionario Juan David Duque, lo que podría comprometer el derecho al debido proceso.

¿La suspensión de la auditoría significa que la Superintendencia de Salud perdió definitivamente el caso?

No. La decisión corresponde a una medida cautelar adoptada mientras el juez estudia el fondo de la acción de tutela. Esto significa que la auditoría queda suspendida de manera temporal, pero la legalidad de la actuación de la Superintendencia aún no ha sido definida de forma definitiva.

¿Qué argumentos ha dado la Superintendencia de Salud para defender las auditorías?

Según la noticia, el superintendente Daniel Quintero sostiene que las inspecciones hacen parte de un plan nacional de vigilancia definido desde hace más de un año y que su administración reactivó procesos que permanecían represados. También afirmó que la entidad continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control hasta el final del actual gobierno.

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