“El que las hace cree que el resto del mundo las hace”: la FLA responde a denuncia de Supersalud con antecedentes políticos

Daniel Quintero, actual superintendente nacional de Salud, anunció en la mañana de este martes 30 de junio una denuncia penal ante la Fiscalía contra directivos de la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia (FLA), al considerar que obstaculizaron una visita de inspección realizada el pasado viernes 26 de junio en las instalaciones de la licorera.
Quintero aseguró que los funcionarios enviados por la entidad llegaron a las 2:40 p.m. del viernes para realizar una auditoría previamente programada, pero que las directivas de la empresa se negaron a entregar la información solicitada.
”Es la primera vez que un vigilado decide que no puede ser inspeccionado ni controlado”, afirmó el superintendente, quien sostuvo que esa actuación podría configurar el delito de obstrucción a la función pública, contemplado en el artículo 429 del Código Penal, además de eventuales responsabilidades disciplinarias y fiscales. También anunció que la Supersalud remitió el caso a la Procuraduría y la Contraloría y adelantará actuaciones administrativas que podrían derivar en multas por desacato.