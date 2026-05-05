Así fue como un conductor, aparentemente borracho, huyó de operativo y agredió a guarda de tránsito en Medellín

Un taxista que se voló de un operativo en el sector de Industriales, reversando su vehículo a alta velocidad por plena avenida 33, terminó agrediendo a un guarda de la Secretaría de Movilidad de Medellín cuando lo interceptaron en el barrio Caribe. Cuando verificaron, este conductor estaba en alto estado de embriaguez.
Los hechos se registraron el pasado sábado en el cruce de la calle 37 (avenida 33) con la carrera 51 (Bolívar), cuando los guardas de tránsito lo iban a interceptar porque había hecho un giro prohibido y el conductor, de inmediato, antes de que pudieran intentar atraparlo en este sector de la ciudad.