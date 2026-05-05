Así fue como un conductor, aparentemente borracho, huyó de operativo y agredió a guarda de tránsito en Medellín

Un taxista que se voló de un operativo en el sector de Industriales, reversando su vehículo a alta velocidad por plena avenida 33, terminó agrediendo a un guarda de la Secretaría de Movilidad de Medellín cuando lo interceptaron en el barrio Caribe. Cuando verificaron, este conductor estaba en alto estado de embriaguez. Los hechos se registraron el pasado sábado en el cruce de la calle 37 (avenida 33) con la carrera 51 (Bolívar), cuando los guardas de tránsito lo iban a interceptar porque había hecho un giro prohibido y el conductor, de inmediato, antes de que pudieran intentar atraparlo en este sector de la ciudad.

“Yo veo que un taxista hace un giro prohibido para volver a coger la 33 hacia el oriente y lo que hicimos fue pasarnos para la otra calzada y empezamos a grabar el video y a perseguirlo”, relató uno de los guardas que participó en el procedimiento. De inmediato se dio el seguimiento a este taxista, que duró algunas cuadras, hasta que el taxi quedó en una congestión que se hace en uno de los semáforos de este corredor y allí lo atraparon. Sin embargo, en sus esfuerzos por fugarse, comenzó a agredir a los guardas. Entérese: Procuraduría abrió indagación preliminar a funcionarios señalados de agresión durante un comparendo en Medellín “Quedó en el taquito del semáforo y yo lo intercepté adelante y él me tiró el carro y me aprisionó mi pierna con mi moto y el vehículo de él. Ahí lo que hizo fue salirme por un lado y fugarse”, explicó el guarda de tránsito. Después de la fuga, el taxista y el guarda empezaron una persecución por varias calles de este sector de la comuna 10 (La Candelaria), todo para que el “amarillo” pudiera evadir el procedimiento que se le venía encima. “Tomó a Ferrocarril, se metió a La Bayadera, volvió a salir a Carabobo en contravía y se movió por las calles de las motos y salió a Los Huesos. Me salí una cuadra antes y vi tomó hacia Ferrocarril al norte. Alerté a los compañeros en La Minorista y cuando me preguntan y los compañeros detuvieron el tráfico y él se bajó”, relató.

Luego de esto, el taxista le entregó la licencia a los guardas de tránsito y la cédula a los policías que apoyaron el operativo. De ahí fue trasladado a las instalaciones de la Secretaría de Movilidad de Medellín, en el barrio Caribe, para realizarle la prueba de embriaguez y allí se presentó el hecho de agresión más fuerte. “Entregó los documentos y se le notaba lo alicorado. Estaba con una muchacha que se fue y cuando llegaron a la secretaría, el muchacho salió corriendo y tumba al compañero de la moto, provocándole lesiones en la muñeca, el codo y el dedo”, señaló. Le puede interesar: Video | Motociclista aparentemente ebrio atacó a un agente de tránsito en Bello, ¿por qué? Desde la Secretaría de Movilidad de Medellín señalaron que “por estos hechos, deberá responder por el delito de agresión a servidor público. La Secretaría de Movilidad reitera su compromiso con la seguridad vial e informa que serán las autoridades competentes las encargadas de adelantar la investigación correspondiente”. Al conductor del taxi se le inició el proceso por renuencia a hacerse la prueba, por lo que este hombre recibirá una multa cercana a los 61 millones de pesos, además de la cancelación definitiva de la licencia de tránsito.