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Video | Motociclista aparentemente ebrio atacó a un agente de tránsito en Bello, ¿por qué?

El funcionario público ya instauró la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

  • El hecho se registró en el barrio El Congolo. La comunidad también tuvo que intervenir para controlar un poco la situación. Imagen tomada de redes sociales.
    El hecho se registró en el barrio El Congolo. La comunidad también tuvo que intervenir para controlar un poco la situación. Imagen tomada de redes sociales.
Santiago Yepes Vidal
Santiago Yepes Vidal
16 de abril de 2026
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El pasado 12 de abril, aproximadamente a las 6:00 p.m., los habitantes del barrio El Congolo en el municipio de Bello, en el norte del Valle de Aburrá, presenciaron un hecho tan bochornoso como preocupante.

Luego de un siniestro vial que involucró a dos motocicletas en la transversal 56B entre las carreras 50 y 59 de este sector, agentes de tránsito acudieron al sitio para enterarse de lo sucedido. Si bien los daños solo fueron materiales y los implicados habrían llegado a un acuerdo, los funcionarios procedieron con los trámites correspondientes de verificación y registro.

Lea más: “Se le borró la sonrisa”: taxista que ‘braveó’ a una conductora, terminó con el carro inmovilizado en Envigado

No obstante, en medio del proceso, un agente se percató de que uno de los conductores accidentados, al parecer, estaba en presunto estado de embriaguez, razón que lo llevó a proceder con la inmovilización de su vehículo de acuerdo con lo que indica la ley. Fue ahí cuando el caos se desató.

El sujeto en cuestión arremetió contra uno de los funcionarios presentes de manera agresiva, acudiendo a la violencia física y verbal. El otro agente de tránsito, al ver lo que sucedía, intervino e intentó contener al hombre, pero este cada vez se resistía más y se tornaba más violento y grosero, a tal punto que terminó lastimándolo.

Mientras todo acontecía, los vecinos del sector tomaban fotos y captaban videos con sus celulares, los cuales no tardaron en hacerse virales en redes sociales. Incluso, en los segundos finales de uno de los videos, se puede observar cómo la misma comunidad es la que se ve obligada a intervenir para que el conductor en presunto estado de embriaguez se tranquilice y deje de agredir a los agentes de tránsito.

Video tomado de redes sociales.

Entérese: Cuatro municipios más estrenarán fotomultas en Antioquia: ¿cuáles son y en qué vías se instalarán?

La Alcaldía de Bello rechazó de manera contundente este actuar y dijo lo siguiente en un comunicado oficial: “Reiteramos a la ciudadanía el llamado a respetar a los funcionarios, que en el marco de la misión constitucional, tienen a su cargo el control vial, toda vez que este tipo de casos se presenta continuamente. En este mismo sentido, se exhorta al cumplimiento de las normas, fundamentales para la convivencia y la protección de la vida”.

El agente víctima de la agresión física fue valorado por Medicina Legal e instauró su denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, encargada de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

Continúe leyendo: “Se le borró la sonrisa”: taxista que ‘braveó’ a una conductora, terminó con el carro inmovilizado en Envigado

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué pasó con el motociclista que agredió a un agente en Bello?
El caso está siendo investigado por la Fiscalía tras la denuncia del agente afectado y la difusión de videos del hecho en redes sociales.
¿Dónde ocurrió la agresión al agente de tránsito en Bello?
El hecho ocurrió en el barrio El Congolo, en el municipio de Bello, norte del Valle de Aburrá.
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