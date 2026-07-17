El Valle de Aburrá está que arde: en 15 días de julio hubo temperaturas entre 2 y 3 °C por encima del promedio histórico

“¡Qué calor tan bravo está haciendo!”. Esa es una de las frases más recurrentes en las conversaciones entre los habitantes del Valle de Aburrá, bien sea de día o de noche. Todo por la sensación térmica que se ha venido presentando durante los primeros 15 días de julio, que ha superado los promedios históricos, según el Área Metropolitana. Se estima que durante estos días se han presentado temperaturas que están de 2 a 3 grados celsius (°C) por encima de las que se deberían registrar en esta parte del año, uno de los tiempos secos tradicionalmente más calurosos. Así las cosas, se han presentado temperaturas que llegan hasta los 32 °C en los momentos de mayores picos de calor.

Julián Sepúlveda, líder del equipo de Meteorología del Siata, explicó sobre este incremento de las temperaturas, medido entre las 7:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, que “estas condiciones responden a una combinación de factores atmosféricos asociados al fortalecimiento del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur”. La temperatura promedio entre finales de junio y comienzos de julio en Medellín y el Valle de Aburrá es de 25 °C en condiciones normales y podía llegar a los 28 °C en sus picos más altos, niveles que han sido superados en este momento del 2026, de acuerdo con las mediciones del Siata. Entérese: 5 municipios antioqueños batieron récord de temperatura en 15 días: ¿cuánto marcó el termómetro? Muchos se preguntan por qué en las noches también se siente mucho calor. Esto se debe a que la formación de nubes que se presenta durante el día genera un efecto invernadero sobre el Valle de Aburrá, teniendo en cuenta que es un territorio en forma de tazón cubierto por montañas. Esto hace que las temperaturas lleguen a los 23 °C después de las 6:00 de la tarde y hasta en las madrugadas, algo que está muy fuera del rango histórico. La nubosidad durante el día hace que para las noches haya problemas para el enfriamiento radiactivo de las superficies. Esto también está ligado a la disminución de las lluvias durante estos días, puesto que en la primera quincena del mes se registraron dos eventos de precipitaciones, las cuales fueron de muy baja intensidad, representando uno de los acumulados más bajos de la historia en cualquier otro mes de julio. Le puede interesar: Elevan a 81% probabilidad de El Niño “muy fuerte” desde septiembre en Colombia

¿Qué se viene en los próximos días?

Los pronósticos relacionados con la temperatura de Medellín y el Valle de Aburrá para los próximos días no son muy optimistas, si se está pensando en la disminución de la temperatura. Todo porque no se tienen previstas muchas lluvias y el calor continuará estando por encima de lo habitual. “Durante las próximas semanas esperamos una mayor incidencia de radiación solar sobre la superficie, por lo que es probable que las altas temperaturas continúen durante el resto de julio, manteniendo el comportamiento observado al inicio del mes”, expresó el funcionario Sepúlveda.

No obstante, el funcionario insistió en que las lluvias no desaparecerán del todo, en gran parte, por la interacción de fenómenos atmosféricos como las ondas del este y la disponibilidad de humedad sobre la región metropolitana. Incluso, los pronósticos del Siata indicaron que esta situación se extenderá durante agosto, por lo que desde el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Medellín (Dagrd) se han preparado para evitar incendios forestales y otras emergencias relacionadas con las altas temperaturas. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes