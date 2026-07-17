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“Usted es un héroe silencioso de la patria”: empresarios antioqueños rinden homenaje a registrador Penagos

Así se refirió la presidente de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, en el acto de reconocimiento que se le hizo en Antioquia al registrador Hernán Penagos.

  • El registrador Hernán Penagos fue homenajeado en el auditorio de la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Foto: Cortesía Registraduría
    El registrador Hernán Penagos fue homenajeado en el auditorio de la Cámara de Comercio Medellín para Antioquia. Foto: Cortesía Registraduría
Luz María Sierra
Luz María Sierra

Directora de EL COLOMBIANO.

hace 2 horas
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En un auditorio –el de la Cámara de Comercio de Medellín, colmado de empresarios y líderes sociales de Antioquia, no se ahorraron palabras de gratitud para el registrador Hernán Penagos, por el papel que jugó en las recientes –y complicadas– elecciones presidenciales.

Uno por uno tomaron la palabra diversos líderes de la región en un acto que nació como respuesta al buen manejo que le dio el registrador nacional y su equipo a las recientes elecciones presidenciales.

Cabe recordar que el desafío de contar los votos se vio más complicado por la manera como el presidente Gustavo Petro hizo todo lo posible por crear desconfianza sobre el proceso. Como se recordará, ocho meses antes de la cita en las urnas, Petro publicó mensajes de supuestos fraudes que nunca logró probar.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Lina Vélez, abrió el acto: “Queremos manifestar la emoción que nos produce a los antioqueños tener la oportunidad de agradecerle y hacer un homenaje a todos los funcionarios de la Registraduría representados hoy por el registrador Hernán Penagos”, dijo.

Mencionó que “La democracia no se sostiene solo sobre leyes, instituciones y constituciones, su verdadero fundamento está en la confianza de los ciudadanos en que su voz cuenta, que su voto vale y que la voluntad popular será respetada”.

Y concluyó refiriéndose al registrador: “Sin democracia no sería viable la Colombia que queremos. Nos honra con su presencia en esta Cámara, en Medellín y en Antioquia. Usted es un héroe silencioso de la patria”.

Lea también | “Se han desplegado garantías como en ninguna otra ocasión”: registrador Penagos tras la votación de segunda vuelta

También tomó la palabra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. “En Colombia siempre supimos que un presidente era muy poderoso, lo que no sabíamos es que podía ser tan peligroso”, dijo para destacar la labor de Penagos.

Y mencionó varias lecciones: “muchos colombianos que no tienen porque ser muy conscientes de la importancia de los pesos y contrapesos en una democracia entendieron finalmente que había quien amarrara al Leviatán”. Finalizó diciendo: “Así que dios le pague en nombre de todo el pueblo de Antioquia”.

También habló el expresidente de la Corte Suprema Aroldo Quiroz quien destacó “la prudencia y la tranquilidad –del registrador– para decir tranquilos que vamos a sacar adelante las elecciones”.

Luego se escucharon mensajes de la presidenta de Fenalco Antioquia, María José Bernal: “el Registrador entendió que estas eran las elecciones más importantes de la historia de nuestro país y decidió estar a la altura de lo que el país necesitaba”.

Nicolás Posada, como presidente del Comité Intergremial destacó la capacidad del registrador de “crear un clima de confianza” y en nombre de sus 35 gremios afiliados “agradecemos defender el sistema democrático que permite la alternancia pacífica del poder”.

Mientras Juan David Pérez de la Cámara Colombiana de Infraestructura, capítulo Antioquia; Claudia Bustamante, de Camacol Antioquia y Juliana Velásquez, presidenta de Proantioquia se sumaron al homenaje.

“El registrador Penagos sin proponérselo salvo el futuro del país. En Proantioquia creemos que sin democracia no hay futuro y él salvo la democracia. Gracias por su valentía, por su coraje, por su patriotismo”, expresó Velásquez.

La “hernia democrática”

El registrador por su parte agradeció el homenaje y destacó como enfrentaron desde la Registraduría estas complejas elecciones a partir del convencimiento de miles de funcionarios de que estaban frente a “la oportunidad de ayudarle al país”.

Contó como incluso en el proceso electoral perdieron la vida funcionarios: tres en accidente de avioneta en Vichada, una mujer en una lancha que se estrelló en el Bajo Baudó, e incluso otra murió por un infarto en el Valle.

“Las elecciones en Colombia son bien gestionadas porque hay un compromiso ciudadano muy grande. Son muchas las personas que las hacen posibles”, y a renglón seguido mencionó a los 850.000 jurados de votación, al casi millón de testigos electorales, a los jueces en las comisiones de escrutinio, entre otros. “El proceso electoral colombiano es de una integridad y trasparencia que no tiene otro en el mundo”

Y se refirió, sin mencionarlo, al presidente Gustavo Petro. “A pesar de eso hoy se mantienen dudas en uno que otro, se mantienen asedios o descalificaciones. Yo quiero pensar que es por desinformación, por desconocimiento o de pronto por mala fe. Porque como dijo Borges: “Hay insensatos que se aferran al dulce sonido de su nombre””.

Y finalmente señaló que agradecía poder estar al frente de esta entidad. “Agradezco mucho a Dios poder estar en este momento, así me haya dado una hernia. Yo la llamo la hernia democrática– dice mientras señala su cuello– una hernia cervical que no se de dónde me apareció”.

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Hace como tres semanas me reuní con el jefe de la misión de la UE. Visitamos 30 o 40 Registraduría. Estamos muy complacidos de la manera como su equipo de trabajo quieren tanto a esa entidad”

Y concluyó diciendo que lo ocurrido “da cuenta de un país y una nación que es mucho más que quienes estamos en los altos cargos del estado colombiano” y destacó que la participación de más de 26 millones de colombianos da cuenta de que Colombia tiene una cultura democrática.

Siga leyendo: Inteligencia estatal y otras 5 entidades que han desmentido la teoría de fraude electoral de Petro

Preguntas y respuestas

¿Por qué empresarios y líderes de Antioquia homenajearon al registrador Hernán Penagos?
El homenaje reconoció la gestión de Hernán Penagos y la Registraduría durante las recientes elecciones presidenciales. Los asistentes destacaron que su actuación contribuyó a generar confianza en el proceso electoral y a garantizar el desarrollo de los comicios.
¿Qué quiso decir Hernán Penagos con la expresión “hernia democrática”?
Penagos explicó que desarrolló una hernia cervical durante el intenso trabajo que implicó el proceso electoral. Utilizó la expresión “hernia democrática” como una forma simbólica de describir el desgaste físico sufrido durante las elecciones.
¿Qué argumentos dio Hernán Penagos para defender la transparencia de las elecciones en Colombia?
Penagos afirmó que la transparencia del proceso se sustenta en la participación de jurados de votación, testigos electorales, jueces de escrutinio y miles de funcionarios. También aseguró que el sistema electoral colombiano tiene altos estándares de integridad.
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