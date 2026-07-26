Ante las altas temperaturas en Medellín, ¿el calor podría deformar las vías férreas del metro?

Las imágenes de vías férreas dilatadas y “derretidas” por las altas temperaturas en varios países de Europa, como Alemania, Bélgica, Francia, Austria y Chequia, despertaron en algunos ciudadanos una pregunta inevitable: ¿podría ocurrir algo similar en el Metro de Medellín? Y es que en el último mes el Viejo Continente está padeciendo de una ola de calor extrema, tan así, que en diferentes destinos se han alcanzado máximos históricos de temperatura de 40,1 °C y 40,8 °C, esto sumado a lo registrado en Alemania, con un récord de 41,7 °C. A raíz de esa problemática, este diario habló con el gerente del Metro Tomás Elejalde Escobar, quien explicó que las condiciones climáticas de Antioquia son muy diferentes a las europeas, pero que con el fin de evitar una situación parecida, el sistema ferroviario local ha dispuesto de un esquema de mantenimiento preventivo que busca detectar y corregir cualquier anomalía antes de que represente un riesgo para la operación. Entre las herramientas clave están una moderna reperfiladora de rieles, inspecciones con ultrasonido y rayos X, además de revisiones diarias realizadas por personal especializado.

¿Lo que está ocurriendo en Europa, donde el calor extremo ha deformado vías férreas, podría pasar en el Metro de Medellín?

“Hay que entender que las condiciones son completamente diferentes. En Medellín normalmente trabajamos en un rango de temperaturas mucho menor. Podemos tener rieles que alcancen cerca de 50 grados cuando reciben directamente el sol, pero estamos hablando de una variación aproximada de 40 grados entre las temperaturas más bajas y las más altas. En Europa la situación es distinta. Hay sistemas ferroviarios que deben soportar temperaturas de invierno cercanas a los -20 grados y luego pasar a más de 50 grados en verano. Eso significa que los rieles están sometidos a variaciones superiores a los 70 grados, una exigencia mucho mayor desde el punto de vista de la ingeniería. Por eso también las infraestructuras se diseñan de manera diferente según las condiciones climáticas de cada región”.

Entonces, ¿el Metro está preparado para enfrentar las altas temperaturas que pueda registrar Medellín?

“Sí. Nosotros no esperamos a que aparezca un problema. El mantenimiento del sistema es completamente preventivo. Todas las noches se ejecutan trabajos sobre la vía férrea para garantizar que permanezca en condiciones óptimas. Hay inspecciones permanentes, mediciones técnicas y utilización de maquinaria especializada para corregir cualquier desgaste antes de que evolucione. Ese mantenimiento constante es precisamente el que garantiza la confiabilidad del sistema”.

Uno de los equipos más recientes es la nueva reperfiladora, ¿qué hace exactamente esta máquina para evitar ese tipo de situaciones?

“La forma más sencilla de entenderlo es comparándola con las carreteras. Cuando se construye una carretera existe una motoniveladora que prepara el terreno y una aplanadora que deja el pavimento completamente uniforme. En el mundo ferroviario ocurre algo parecido. Nosotros tenemos una bateadora, que compacta el balasto, nivela la vía y corrige los peraltes. Y tenemos la reperfiladora, que sería el equivalente a la aplanadora: mantiene el acabado perfecto del riel. Su función principal es conservar la geometría adecuada de la superficie del riel y eliminar pequeñas imperfecciones antes de que se conviertan en fisuras peligrosas”.

¿Por qué es tan importante eliminar esas pequeñas fisuras?

“Porque las fisuras siempre evolucionan. Es igual que una grieta en una pared. Al principio puede ser casi imperceptible, pero si no se atiende va creciendo poco a poco. En un riel sucede exactamente lo mismo. La ciencia detrás de esta máquina consiste en detectar esas fisuras cuando apenas están naciendo y eliminarlas antes de que se propaguen. Eso permite prolongar la vida útil de los rieles y aumentar la confiabilidad del sistema”.

¿Qué ventajas trae la nueva reperfiladora frente a las máquinas con las que ya cuenta la entidad?

“Principalmente duplica nuestra capacidad de trabajo. Antes podíamos atender entre 500 y 600 metros de riel durante una jornada nocturna. Ahora alcanzamos aproximadamente un kilómetro por noche. Eso resulta muy importante porque el Metro tiene cada vez más trenes circulando y próximamente incorporará 13 nuevos vehículos, lo que implica mayores exigencias sobre la infraestructura férrea”. Entérese: Metro de la 80 solo tiene plata hasta agosto: Petro lo dejó con un hueco de $838.571 millones

¿Qué beneficios perciben los usuarios gracias a los mantenimientos?

“Hay tres beneficios principales. El primero es una mayor comodidad en el viaje porque los rieles conservan una superficie uniforme. El segundo es una disminución de ruidos y vibraciones. Y el tercero, que quizá es el más importante, es la confiabilidad del sistema. Cuando una vía se mantiene preventivamente se evita que aparezcan daños mayores que obliguen a reducir la velocidad de los trenes o generen retrasos en la operación”.

Además de la reperfiladora, el Metro también utiliza inspecciones con rayos X, ¿cómo funciona esa tecnología?

“Se parece mucho a lo que ocurre en medicina. A una persona le pueden hacer un examen sencillo, como un ultrasonido. Si ese examen genera alguna sospecha, el médico ordena estudios más profundos, como una tomografía o unos rayos X. Nosotros hacemos exactamente lo mismo con la infraestructura. Realizamos inspecciones visuales, inspecciones con ultrasonido y, cuando es necesario profundizar algún hallazgo, utilizamos rayos X para verificar si existe alguna fisura interna que no puede observarse a simple vista”.

¿Los rayos X permiten detectar daños invisibles?

“Exactamente. Hay defectos que pueden desarrollarse dentro del material y que todavía no son visibles en la superficie. Los rayos X permiten confirmar si realmente existe una fisura interna y evaluar su comportamiento antes de que represente un riesgo. Por eso combinamos diferentes técnicas de inspección”. Le puede interesar: Así van los nuevos trenes y vagones que tendrá el metro de Medellín: pronto llegarán a los talleres de Bello

¿Solo se utilizan rayos X?

“No. Tenemos varios niveles de inspección. Hay revisiones visuales que incluso pueden realizarse desde la cabina de conducción de un tren. Personal especializado identifica ruidos anormales, irregularidades en los rieles o cambios en la geometría de la vía. También utilizamos ultrasonido y otras tecnologías según cada caso. Todo hace parte de una estrategia integral de mantenimiento preventivo”.

¿Desde cuándo el Metro utiliza rayos X para revisar los rieles?

“Desde hace aproximadamente 30 años. No es una tecnología nueva para nosotros. Los rayos X ya se utilizaban desde las primeras inspecciones realizadas a los rieles originales del sistema. Lo que ha cambiado con el tiempo son los equipos, que hoy ofrecen mayor resolución, mejores capacidades y resultados mucho más precisos. Incluso, cuando es necesario, contratamos empresas especializadas nacionales e internacionales que cuentan con la tecnología más avanzada”.

¿Cuánto invierte el Metro en mantenimiento?

“Solo durante 2025 estamos invirtiendo cerca de 240.000 millones de pesos en mantenimiento de infraestructura, trenes y sistemas. Es una inversión muy importante que incluye personal propio, contratación especializada y adquisición de nueva tecnología. Mantener un sistema ferroviario requiere aplicar permanentemente las mejores prácticas internacionales”.

¿La llegada de nuevos trenes exigirá todavía más mantenimiento?

“Claro. Estamos avanzando en la incorporación de 13 nuevos trenes que aumentarán la capacidad del sistema entre un 18 % y un 20 %. Eso significa que la infraestructura tendrá una mayor exigencia operacional y precisamente por eso también hemos fortalecido la capacidad de mantenimiento con equipos como la nueva reperfiladora”.

Preguntas frecuentes

1. ¿Las altas temperaturas podrían deformar las vías del Metro de Medellín como ocurrió en Europa? La reperfiladora es una máquina especializada que restaura la superficie de los rieles para conservar su geometría y eliminar pequeñas imperfecciones. Su función es prevenir la aparición de fisuras, prolongar la vida útil de la infraestructura férrea y mejorar la seguridad, comodidad y confiabilidad del servicio.

No es un escenario que el Metro considere probable. La empresa explica que las condiciones climáticas de Medellín son muy diferentes a las de Europa, donde los rieles soportan variaciones de temperatura superiores a los 70 °C entre el invierno y el verano. En Medellín, los rieles pueden alcanzar cerca de 50 °C bajo el sol, pero la variación térmica es mucho menor y el sistema cuenta con mantenimiento preventivo permanente.

2. ¿Qué mantenimiento realiza el Metro de Medellín para evitar daños en las vías férreas?

El Metro realiza inspecciones diarias y trabajos de mantenimiento preventivo todas las noches. Estas labores incluyen revisiones visuales, mediciones técnicas, ultrasonido, rayos X y el uso de maquinaria especializada para detectar y corregir desgastes o fisuras antes de que representen un riesgo para la operación.