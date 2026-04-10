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Alemán murió tras caer de un piso alto en hotel en Medellín, ¿qué fue lo que le pasó?

El hombre fue identificado como Erdinç Çakir, quien tenía 30 años. Estaba hospedado al occidente de la ciudad.

  • Imagen de referencia del levantamiento de un cuerpo en Medellín. Foto: Mauricio Palacio Betancur
    Imagen de referencia del levantamiento de un cuerpo en Medellín. Foto: Mauricio Palacio Betancur
El Colombiano
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hace 3 horas
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Tremendo susto se llevaron los huéspedes de un hotel en el occidente de Medellín luego de presenciar la muerte accidental de uno de ellos.

Según conoció EL COLOMBIANO, este viernes 10 de abril falleció el ciudadano alemán identificado como Erdinç Çakir, quien tenía 30 años. Al parecer, Çakir estaba hospedado en un hotel ubicado en el cruce de la carrera 81A con calle 34A del barrio La Castellana.

Estando allí, habría subido a una parte alta de la edificación a fumarse un cigarrillo; sin embargo, al parecer se habría resbalado. Producto de la caída, recibió varios golpes que le terminaron causando la muerte.

Lea también: Joven murió en una piscina en El Poblado en medio de una fiesta organizada por un gringo

En marzo de este año, el ciudadano estadounidense Christopher Ryan Galusha, de 32 años, fue hallado muerto en un apartamento de El Poblado.

El cuerpo fue encontrado sobre la cama de una de las habitaciones y presentaba un avanzado estado de descomposición.

Mientras que el 26 de enero, Dirk Christian Martin Frankenne, un canadiense de 43 años que llevaba viviendo dos años en Medellín, cayó desde el décimo piso de una torre en Castropol, perdiendo la vida instantáneamente.

Ese mismo día murió en similares circunstancias Jean Carlo Ramos, un estadounidense residente de Miami, quien tenía 41 años. Ramos murió al precipitarse desde uno de los pisos altos de un edificio de apartamentos en Bello.

Para julio de 2025 iban 19 extranjeros no migrantes muertos en el Valle de Aburrá, con base en los registros judiciales de cada caso.

Dos de los casos fueron tipificados como homicidios, mientras que los demás han estado vinculados a temas de salud o consumo excesivo de estupefacientes.

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