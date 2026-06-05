“En Estados Unidos ya lo están esperando”: Alcaldía de Medellín sobre caso de ‘gringo’ filmado con una joven en El Poblado

Un giro tuvo el reciente caso que involucraba a un turista extranjero y a una presunta menor de edad, los cuales fueron captados muy juntos en el sector de Provenza, de Medellín .

Según la denuncia ciudadana –que circuló recientemente en redes sociales– un hombre de apariencia extranjera fue captado caminando en las inmediaciones de la calle 8A con la carrera 36 del mencionado sector turístico, con quien parecía ser una menor de edad.

En el registro se ve al hombre, vestido de prendas negras, hablando en inglés con una jovencita de apariencia casi infantil mientras deambulaban por la zona aledaña a la cancha y el gimnasio al aire libre de la zona.

El incidente causó rápida indignación entre quienes presenciaron la pieza audiovisual y demandaron la acción de las autoridades.

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Ante esta situación, el secretario de Seguridad, Manuel Villa, brindó las explicaciones del caso en un fuerte pronunciamiento.

Villa confirmó que las autoridades no solo fueron enteradas del suceso tras la publicación del video, sino que, por fortuna, se hicieron las respectivas denuncias a la línea de emergencias 123.

Al sitio fue desplegada la Policía de Infancia y Adolescencia, la cual interceptó al extranjero, de quien se confirmó que era un ciudadano de Estados Unidos, quien ya fue plenamente identificado.

Además, tras exhaustivas revisiones, se corroboró que la mujer que aparecía en el video tiene en realidad 19 años de edad, pese a su apariencia infantil.