Fenómeno de El Niño dispara dengue y enfermedades: experta advierte síntomas, señales de alarma y qué no hacer

El fenómeno de El Niño no solo trae sequías y altas temperaturas. En nueve regiones del país, el calor extremo está acelerando la reproducción del mosquito Aedes aegypti y favoreciendo la proliferación de bacterias en alimentos y agua mal conservada, con un aumento visible de casos de dengue y enfermedades gastrointestinales.
Carmen Hernández, directora nacional de Gestión Integral del Riesgo en Salud de Bienestar IPS, explica qué está ocurriendo biológicamente, cómo distinguir los síntomas y cuáles son las señales que obligan a ir de inmediato a urgencias.