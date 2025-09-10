Encontraron en Urrao la Drácula colombiana, una orquídea “vampiresa” única en el mundo

En julio de 2020, en plena pandemia, el zootecnista Eduar Durango recorría con amigos un bosque nublado de Urrao, a pocos kilómetros de la cabecera municipal, cuando observó varias orquídeas adheridas a la rama de un árbol. “Mandé las fotos a Medellín y la sorpresa fue que nadie la conocía. Por eso nos pusimos en la tarea de investigar”, recordó.
Aquel registro abrió un camino que, tras años de revisión de herbarios y consultas con expertos nacionales e internacionales, terminó con la descripción oficial de una nueva especie para la ciencia: la Drácula colombiana. El anuncio, publicado en junio de 2025 en la revista Phytotaxa, marcó un hito, pues es la primera de su género en llevar la nacionalidad en su nombre. Colombia alberga cerca de 90 de las 130 especies de Drácula conocidas en el mundo, de las cuales 75 son endémicas.
La nueva especie se distingue por su labio central rosado intenso, sépalos crema con textura aterciopelada y proporciones distintas entre las partes del pétalo, diferencias que a simple vista pasan inadvertidas. Su flor, compacta y globosa, mide entre dos y tres centímetros de diámetro, con espuelas que alcanzan hasta siete centímetros.