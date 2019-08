¿Existen las rosas azules?

Estas no solo atraen a los insectos porque ellos son parte clave de la polinización, sino también a los humanos por su belleza y exuberancia. Por esa obsesión con ellas se comercializan y también algunos curiosos buscan mejorarlas. La búsqueda de la rosa azul es uno de los ejemplos de esa necesidad de manipularlas. El hombre ya ha logrado cambiar el color de una descendencia de flores, pero no siempre como quisiera (ver la microhistoria): por eso las rosas azules que se comercializan y aún las pintan.

“Las plantas con flores constituyen el linaje de plantas dominantes sobre la superficie terrestre, visitantes recientes en la evolución orgánica que exhiben una multiplicidad de formas que no posee ningún otro linaje de plantas o ningún otro linaje que haya existido nunca”, contó en 2013 el profesor Ricardo Callejas Posada , doctor en botánica de la Universidad de Nueva York en una charla de ciencia en bicicleta de Parque Explora a la que puede acceder en línea: Flores y más flores.

No todas las plantas producen flores. Solo las angiospermas, una de sus clases . Tres mil de las que se han descubierto tienen 3.000 tipos diferentes de flores, 10.000 de ellas de Antioquia.

No se conocen todos y cada uno de los mecanismos que dan forma o color a ciertas flores de las plantas, pero cada vez se suman más. Villanueva, uno de los investigadores que trabaja de manera local en edición genética de estas, confirma que “las rosas han sido modificadas genéticamente mediante la inclusión de dos genes que permiten la síntesis de indigoidina (pigmento azul) mediante la conversión del aminoácido L-glutamina”. Dijo además que incluso se ha hecho en el clavel y que esta especie modificada se produce comercialmente en Colombia desde 2002.

Andrea Lorena Herrera, bióloga de la U. de A. y doctora de la Universidad Phillip Marburg en Alemania, dice por su parte que “esta no es una transformación estable, el pétalo no es enteramente azul. Y en el caso del clavel es cierto que en color ha sido modificado y lo llaman así, pero no es en verdad azul como se lo imagina la gente, sino más violeta. Técnicamente es posible, obtener una coloración tipo Pantone PMS 285, pero actualmente lo que existen con los claveles, modificados con genes de petunia, son coloraciones de tipo Violet 0631”.

Al llamar a cuatro floristerías a preguntar por las rosas o claveles azules, tres dijeron que no las vendían y una que las tenía, pero tinturadas.